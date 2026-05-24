Роскомнадзор не вводил ограничения против нейросети Deepseek

Роскомнадзор не вводил ограничения в отношении нейросети Deepseek и не получал соответствующих решений уполномоченных органов, сообщили в ведомстве. | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T20:21+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор не вводил ограничения в отношении нейросети Deepseek и не получал соответствующих решений уполномоченных органов, сообщили в ведомстве. Ранее в воскресенье ряд Telegram-каналов написал, что Deepseek перестал работать у россиян без VPN. "Роскомнадзор не получал решения уполномоченных органов и не вводил ограничения в отношении Deepseek", - сообщили в ведомстве.

