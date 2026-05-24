Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет учителю на последний звонок - 24.05.2026, ПРАЙМ
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать букет учителю на последний звонок
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Выбирая букет учителю на последний звонок, следует обращать внимание на состояние стебля и эластичность лепестков, чтобы цветы простояли как можно дольше, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. Последние звонки в российских школах в 2026 году пройдут 26 мая. "В связи с приближением последнего звонка Роспотребнадзор делится рекомендациями о том, как правильно выбрать букет и сохранить его свежесть. При выборе цветов в первую очередь рекомендуется проверить, не пересох ли стебель. Для роз, например, признаком свежести является наличие "рубашки" – нижних, более плотных лепестков, окружающих бутон. Лучше всего для долгого хранения букета подходят полураскрытые бутоны", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что необходимо обратить внимание на эластичность лепестков. Если они выглядят поникшими и не возвращаются в первоначальное состояние, это может свидетельствовать о несвежести цветов, которую некоторые продавцы могут скрывать искусственными украшениями. После покупки букет следует поместить в воду, толстые стебли лучше срезать наискосок, а жесткие – обломать или расщепить. Кроме того, лучше удалить нижние листья. В воде можно растворить специальное средство или щепотку сахара, чтобы цветы сохранили свежесть.​
05:01 24.05.2026
 
