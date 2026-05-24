"Единая Россия" проведет во Владивостоке отчетно-программный форум - 24.05.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" проведет во Владивостоке отчетно-программный форум
2026-05-24T00:18+0300
экономика
россия
дальний восток
владивосток
рф
юрий трутнев
владимир путин
единая россия
00:18 24.05.2026
 
"Единая Россия" проведет во Владивостоке отчетно-программный форум

ЕР проведет отчетно-программный форум по развитию городов и сел на Дальнем Востоке

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. "Единая Россия" во Владивостоке проведет отчетно-программный форум, посвященный комплексному развитию городов и сел на Дальнем Востоке, кадровому обеспечению, экономическому росту и внедрению инноваций для развития технологического суверенитета, сообщили в пресс-службе партии.
"Единая Россия" проведет отчетно-программный форум во Владивостоке. Он посвящен развитию территорий. Речь пойдет о комплексном развитии городов и сел на Дальнем Востоке, повышении привлекательности для проживания, кадровом обеспечении, экономическом росте и внедрении инноваций для развития технологического суверенитета", - говорится в сообщении.
Партия и правительство на форуме отчитаются о выполнении положений народной программы в части развития территорий, а его участники выработают идеи и предложения для включения в новый партийный документ. Участие в мероприятии примут секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев и вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Развитие территорий - это строительство инфраструктуры, привлечение инвестиций. Но прежде всего - создание таких условий, в которых люди будут не просто хотеть жить и работать, а связать свое будущее, будущее своей семьи с этими регионами. В этом ключе развитие Дальнего Востока имеет особое значение. Его ориентированности на каждого жителя мы уделяли и будем уделять особое внимание", - отметил Якушев.
Трутнев же напомнил, что президент России Владимир Путин в 2013 году обозначил развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век.
"По его поручению вся система управления макрорегионом была перенастроена, появились новые инструменты для привлечения инвестиций, создания новых предприятий и улучшения качества жизни людей в регионах. Среди новых программ - реновация городов, обновление социальной инфраструктуры, льготная ипотека и многое другое. Такая работа по изменению уровня жизни дальневосточников будет продолжена", - сказал полпред президента в ДФО.
 
