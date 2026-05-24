Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном запустят в августе - 24.05.2026, ПРАЙМ
Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном запустят в августе
Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном запустят в августе
2026-05-24T02:52+0300
Бизнес, ПАКИСТАН, МОСКВА, Исламабад, аэропорт Домодедово, A320neo
Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном запустят в августе

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном планируется запустить в августе, рейсы по маршруту Москва - Исламабад запланировала авиакомпания Fly Jinnah, выяснило РИА Новости на основе слотов для выполнения рейсов.
"Рейс 9P 771 Москва ("Домодедово") - Исламабад Интернейшнл. Дата начала навигации - 1 августа 2026 года", - указано на странице слота.
Появление рейсов в сезонном расписании аэропорта говорит о том, что авиакомпания забронировала слоты для выполнения будущих рейсов, то есть перевозчик сможет начать полеты в эти даты. При этом на сайте авиакомпании билетов в продаже пока нет.
Fly Jinnah - пакистанский лоукостер, во флоте которого есть самолеты семейства Airbus A320. На сегодняшний день авиакомпания выполняет рейсы по 11 направлениям.
 
