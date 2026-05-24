"Жестокая ночь". На Западе запаниковали после российского удара возмездия

Россия жестко ответила на теракт, совершенный киевским режимом в ЛНР, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. | 24.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия жестко ответила на теракт, совершенный киевским режимом в ЛНР, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."В Киеве сегодня была жестокая ночь, потому что Россия отомстила за гибель студентов в общежитии в Старобельске", — написал он в соцсети X.По словам эксперта, отказ европейских стран от дипломатии и их незрелая политика в сфере безопасности способны привести к дальнейшему обострению конфликта.Минувшей ночью российские военные нанесли удар по объектам ВСУ, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Все цели были поражены. В Минобороны подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, а по мирной инфраструктуре удары не наносились.В ночь на пятницу украинские беспилотники ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, где находились 86 студентов. После атаки здание обрушилось. Военных объектов рядом не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

