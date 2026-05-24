Рубио назвал вопрос Ормузского пролива приоритетным на переговорах с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы вступить в переговоры по ядерной программе Ирана, если Тегеран вновь откроет Ормузский пролив. | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T21:38+0300
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы вступить в переговоры по ядерной программе Ирана, если Тегеран вновь откроет Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона. "Проливы должны быть немедленно открыты, а затем мы вступим, на согласованных параметрах, в очень серьезные переговоры об обогащении, о высокообогащенном уране и об их обязательстве никогда не иметь ядерного оружия", - сказал Рубио в интервью New York Times. Издание также со ссылкой на неназванного американского чиновника пишет, что "имеется принципиальная договоренность о сделке, которая вновь откроет Ормузский пролив при обязательстве Ирана избавиться от своего высокообогащенного урана".
