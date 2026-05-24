Рубио заранее обвинил Иран в возможном провале переговоров - 24.05.2026, ПРАЙМ
Рубио заранее обвинил Иран в возможном провале переговоров
22:06 24.05.2026
 
Рубио заранее обвинил Иран в возможном провале переговоров

Рубио: если переговоры США и Ирана не сработают, в этом будет вина Тегерана

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая – ПРАЙМ. Если переговоры США с Ираном не сработают, в этом будет вина исключительно Тегерана, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что сделка с Ираном в значительной степени согласована, окончательные аспекты и детали обсуждаются и будут скоро объявлены.
"Если в действительности дипломатия в данном случае потерпит неудачу, это не будет виной Соединенных Штатов или наших союзников в Персидском заливе. Это будет на 100% вина Ирана. Но будем надеяться, что все получится", – сказал Рубио в интервью India Today.
На уточняющий вопрос о том, может ли это означать, что США вернутся к возобновлению операции "Эпическая ярость", Рубио ответил: "президент ясно дал понять, что он сделает все необходимое, чтобы гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия".
