Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/rzhd-870170793.html
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце - 24.05.2026, ПРАЙМ
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости. | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T00:27+0300
2026-05-24T00:27+0300
бизнес
туризм
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870170793.jpg?1779571662
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости. РЖД сообщили, что в 2027 году увеличат количество туристских поездов до 131, что на 11 больше курсирующих в этом году. Среди новых маршрутов на следующий год, в частности, есть с названием "Огни Москвы". РЖД писали, что это вечерний круговой маршрут по МЦК. Других деталей пока не раскрыто. В РЖД РИА Новости сообщили, что подробности будут позднее. Сейчас на МЦК курсируют поезда "Ласточка". Они перевозят пассажиров каждый день, курсируя по графику.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия, ржд
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РЖД
00:27 24.05.2026
 
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце

РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости.
РЖД сообщили, что в 2027 году увеличат количество туристских поездов до 131, что на 11 больше курсирующих в этом году.
Среди новых маршрутов на следующий год, в частности, есть с названием "Огни Москвы". РЖД писали, что это вечерний круговой маршрут по МЦК. Других деталей пока не раскрыто. В РЖД РИА Новости сообщили, что подробности будут позднее.
Сейчас на МЦК курсируют поезда "Ласточка". Они перевозят пассажиров каждый день, курсируя по графику.
 
БизнесТуризмРОССИЯРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала