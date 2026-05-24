https://1prime.ru/20260524/rzhd-870170793.html
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце - 24.05.2026, ПРАЙМ
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости. | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T00:27+0300
2026-05-24T00:27+0300
2026-05-24T00:27+0300
бизнес
туризм
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870170793.jpg?1779571662
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости.
РЖД сообщили, что в 2027 году увеличат количество туристских поездов до 131, что на 11 больше курсирующих в этом году.
Среди новых маршрутов на следующий год, в частности, есть с названием "Огни Москвы". РЖД писали, что это вечерний круговой маршрут по МЦК. Других деталей пока не раскрыто. В РЖД РИА Новости сообщили, что подробности будут позднее.
Сейчас на МЦК курсируют поезда "Ласточка". Они перевозят пассажиров каждый день, курсируя по графику.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, ржд
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, РЖД
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце
РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости.
РЖД сообщили, что в 2027 году увеличат количество туристских поездов до 131, что на 11 больше курсирующих в этом году.
Среди новых маршрутов на следующий год, в частности, есть с названием "Огни Москвы". РЖД писали, что это вечерний круговой маршрут по МЦК. Других деталей пока не раскрыто. В РЖД РИА Новости сообщили, что подробности будут позднее.
Сейчас на МЦК курсируют поезда "Ласточка". Они перевозят пассажиров каждый день, курсируя по графику.