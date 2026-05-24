РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости. | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T00:27+0300

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце (МЦК), следует из списка таких составов, который изучило РИА Новости. РЖД сообщили, что в 2027 году увеличат количество туристских поездов до 131, что на 11 больше курсирующих в этом году. Среди новых маршрутов на следующий год, в частности, есть с названием "Огни Москвы". РЖД писали, что это вечерний круговой маршрут по МЦК. Других деталей пока не раскрыто. В РЖД РИА Новости сообщили, что подробности будут позднее. Сейчас на МЦК курсируют поезда "Ласточка". Они перевозят пассажиров каждый день, курсируя по графику.

бизнес, туризм, россия, ржд