Россия снизила закупки сладостей из ЕС до минимума за полгода - 24.05.2026, ПРАЙМ
Россия снизила закупки сладостей из ЕС до минимума за полгода
Экспорт сладостей из Евросоюза в Россию в марте 2026 года снизился на треть и достиг минимума за семь месяцев
2026-05-24T09:14+0300
2026-05-24T09:14+0300
Россия снизила закупки сладостей из ЕС до минимума за полгода

Экспорт сладостей из Евросоюза в Россию в марте 2026 года снизился на треть

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Экспорт сладостей из Евросоюза в Россию в марте 2026 года снизился на треть и достиг минимума за семь месяцев, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата.
Так, в марте текущего года из ЕС в РФ было экспортировано сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц - на 22%.
В частности, закупались шоколад и изделия из него (30,6 миллиона евро), выпечка (17,4 миллиона) и сладости, не содержащие какао (4,6 миллиона).
По итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185,2 миллиона евро - на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Из них 102,7 миллиона евро - это шоколад, 62,1 миллиона - выпечка и 20,4 миллиона - другие сладости.
 
