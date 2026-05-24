https://1prime.ru/20260524/sladosti-870176447.html

Россия снизила закупки сладостей из ЕС до минимума за полгода

Россия снизила закупки сладостей из ЕС до минимума за полгода - 24.05.2026, ПРАЙМ

Россия снизила закупки сладостей из ЕС до минимума за полгода

Экспорт сладостей из Евросоюза в Россию в марте 2026 года снизился на треть и достиг минимума за семь месяцев, выяснило РИА Новости, проанализировав данные... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T09:14+0300

2026-05-24T09:14+0300

2026-05-24T09:14+0300

экономика

мировая экономика

рф

ес

евростат

торговля

импорт

https://cdnn.1prime.ru/img/82609/20/826092034_0:141:3141:1907_1920x0_80_0_0_a02a1c4c320a69f0a591f00c522003a7.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Экспорт сладостей из Евросоюза в Россию в марте 2026 года снизился на треть и достиг минимума за семь месяцев, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Так, в марте текущего года из ЕС в РФ было экспортировано сладостей на 52,6 миллиона евро. За год эта сумма снизилась на 33%, а за месяц - на 22%. В частности, закупались шоколад и изделия из него (30,6 миллиона евро), выпечка (17,4 миллиона) и сладости, не содержащие какао (4,6 миллиона). По итогам всего первого квартала Россия закупила сладостей у ЕС на 185,2 миллиона евро - на 11% больше, чем в первом квартале прошлого года. Из них 102,7 миллиона евро - это шоколад, 62,1 миллиона - выпечка и 20,4 миллиона - другие сладости.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, рф, ес, евростат, торговля, импорт