"Все взорвется": в США заявили о катастрофе из-за отношения к России

Враждебная риторика Запада полностью вышла за границы контроля, приведя Европу к краю катастрофы и заставив её руководство осознать важность диалога с Россией...

2026-05-24T06:32+0300

2026-05-24T06:38+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Враждебная риторика Запада полностью вышла за границы контроля, приведя Европу к краю катастрофы и заставив её руководство осознать важность диалога с Россией. Об этом сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в беседе с Гленном Диесеном на его YouTube-канале."Риторика и воинственные настроения (Запада. — Прим. ред.) вышли из-под контроля. <…> Но некоторые ответственные люди там поняли, что ситуация не просто близка к критической точке, а все дошло до той стадии, когда европейцы потеряли всякий самоконтроль. И это может привести к тому, что все взорвется полностью, причем так, что последствия станут катастрофическими для всей Европы", — отметил ученый.По словам Сакса, такая динамика раскрывает неудачу прошлой стратегии игнорирования России и вынуждает европейские лидеры срочно искать дипломатические решения."Возможно, именно в этом причина появления идей <…> о том, что кому-то следует обсудить это с российской стороной. <…> Россиянам действительно есть что сказать, чтобы помочь освежить память европейцев о том, как мы вообще приблизились к этой колоссальной катастрофе", — добавил Сакс.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин открыт к переговорам со всеми сторонами, включая представителей Европейского союза. Как он уточнил, инициатива по прекращению отношений с Европой не исходила от России, а была инициирована Брюсселем и столицами ряда западноевропейских государств.

