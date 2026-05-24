Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента Армении - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/sud-870170496.html
Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента Армении
Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента Армении - 24.05.2026, ПРАЙМ
Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента Армении
Суд в Ереване арестовал на два месяца кандидата в депутаты армянского парламента, лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T00:00+0300
2026-05-24T00:00+0300
общество
армения
ереван
никол пашинян
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870170496.jpg?1779570034
ЕРЕВАН, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Ереване арестовал на два месяца кандидата в депутаты армянского парламента, лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине, говорится в заявлении партии. Ранее Центризбирком Армении дал согласие на уголовное преследование Теваняна. После этого он сам поехал в Следственный комитет, где был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности. "Андраник Теванян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано", - отмечается в заявлении. Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными. Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
армения
ереван
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , армения, ереван, никол пашинян
Общество , АРМЕНИЯ, Ереван, Никол Пашинян
00:00 24.05.2026
 
Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента Армении

Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента Армении Теваняна на два месяца

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Ереване арестовал на два месяца кандидата в депутаты армянского парламента, лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине, говорится в заявлении партии.
Ранее Центризбирком Армении дал согласие на уголовное преследование Теваняна. После этого он сам поехал в Следственный комитет, где был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности.
"Андраник Теванян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано", - отмечается в заявлении.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
 
ОбществоАРМЕНИЯЕреванНикол Пашинян
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала