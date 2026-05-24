Суд в Ереване арестовал кандидата в депутаты парламента Армении
2026-05-24T00:00+0300
ЕРЕВАН, 23 мая - ПРАЙМ. Суд в Ереване арестовал на два месяца кандидата в депутаты армянского парламента, лидера партии "Мать-Армения" Андраника Теваняна, которого премьер страны Никол Пашинян обвинял в измене родине, говорится в заявлении партии.
Ранее Центризбирком Армении дал согласие на уголовное преследование Теваняна. После этого он сам поехал в Следственный комитет, где был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности.
"Андраник Теванян арестован на два месяца. Решение суда будет обжаловано", - отмечается в заявлении.
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что в отношении Теваняна инициировано уголовное производство по признакам статей "Государственная измена" и "Шпионаж". Политик назвал эти обвинения смешными и абсурдными.
Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявил журналистам, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Теваняна не было. По его словам, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, связанных с какой-либо другой уголовной статьей.
