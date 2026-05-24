"Дни сочтены". Истерика фон дер Ляйен из-за "Орешника" потрясла Запад - 24.05.2026, ПРАЙМ
"Дни сочтены". Истерика фон дер Ляйен из-за "Орешника" потрясла Запад
23:13 24.05.2026 (обновлено: 23:14 24.05.2026)
 

"Дни сочтены". Истерика фон дер Ляйен из-за "Орешника" потрясла Запад

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после российского удара возмездия по объектам на Украине.
Ранее в воскресенье председатель ЕК заявила, что российский удар возмездия по Украине якобы свидетельствует о нежелании Москвы вести мирные переговоры. Кроме того, она вновь призвала усилить украинскую систему ПВО.
"Вы не успокоитесь, пока от Украины ничего не останется. Все кончено, вы жестокие люди. У Украины нет шансов выиграть. Ваши дни сочтены", — написал один из пользователей.
"Продолжайте и дальше поддерживать коррумпированную власть в Киеве и толкать мир к Третьей мировой войне! Европа, пора проснуться!" — возмутился другой комментатор.
"А вы не хотите прокомментировать удар Украины по российскому колледжу? Именно после этого Россия применила эти ракеты", — отметил третий пользователь.
"Какая грязная ложь! Ни слова за сутки до этого об атаке Украины на студенческое общежитие в Луганске, где были гражданские. В этом случае брюссельская леди "бетонная прическа" хранила молчание", — добавил еще один участник обсуждения.
"Она — самый глупый и бесчеловечный лидер ЕС", — подвели итог комментаторы.
Минувшей ночью российские военные нанесли удар по объектам ВСУ, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Все назначенные цели были поражены. В Минобороны подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре, а удары по мирным объектам не наносились.
В ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа, где находились 86 студентов. В результате здание обрушилось. Военных объектов рядом не располагалось. Погиб 21 человек, еще 42 пострадали.
