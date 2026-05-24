"Бесконечная война". На Украине испугались после российского удара

2026-05-24T23:16+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Западные политики не заинтересованы в судьбе жителей Украины и стремятся к продолжению конфликта с Россией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.Так она прокомментировала российский удар возмездия по украинской территории."Западные "патриоты", которые хотят бесконечной войны, не заботятся о жизнях простых украинцев, которые умирают каждый день. Это факт", — написала она в соцсети X.Мендель также подчеркнула, что представители западных государств не оказывают Украине настоящую помощь, а лишь повторяют тезисы украинской государственной пропаганды и получают от этого выгоду.Минувшей ночью российские военные нанесли удар по объектам ВСУ, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Все назначенные цели были поражены. В Минобороны подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре, а удары по мирным объектам не наносились.В ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали общежитие Старобельского педагогического колледжа, где находились 86 студентов. В результате удара здание обрушилось. Рядом с ним не было никаких военных объектов. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.

