"Украина выйдет из-под контроля". В США предупредили о новой угрозе - 24.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260524/ukraina-870171954.html
"Украина выйдет из-под контроля". В США предупредили о новой угрозе
03:19 24.05.2026
 
"Украина выйдет из-под контроля". В США предупредили о новой угрозе

Эксперт Уилкерсон: конфликт на Украине может перерасти в мировую войну

© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak — Флаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Современный мир живет в ожидании масштабного конфликта, который может вспыхнуть как в Калининграде, так и на Украине, об этом в эфире YouTube-канала рассказал полковник Сухопутных войск США а отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Украина может внезапно выйти из-под контроля. Несложно представить, что из-за этого довольно быстро возникнет глобальный конфликт", — заявил эксперт.
Вместе с тем он отметил, что сегодняшняя ситуация похожа на годы перед Первой Мировой войной.
"Мир сейчас ведет себя примерно так же, как в 1913-1914 годах. Страны <…> выбирают стороны в будущем конфликте", — уточнил аналитик.
Как не раз подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, Европа стремится всячески препятствовать дипломатическому решению конфликта на Украине. Он утверждает, что Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий до последнего украинца.
