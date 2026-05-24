"Украина выйдет из-под контроля". В США предупредили о новой угрозе

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Современный мир живет в ожидании масштабного конфликта, который может вспыхнуть как в Калининграде, так и на Украине, об этом в эфире YouTube-канала рассказал полковник Сухопутных войск США а отставке Лоуренс Уилкерсон."Украина может внезапно выйти из-под контроля. Несложно представить, что из-за этого довольно быстро возникнет глобальный конфликт", — заявил эксперт. Вместе с тем он отметил, что сегодняшняя ситуация похожа на годы перед Первой Мировой войной."Мир сейчас ведет себя примерно так же, как в 1913-1914 годах. Страны <…> выбирают стороны в будущем конфликте", — уточнил аналитик.Как не раз подчеркивал министр иностранных дел Сергей Лавров, Европа стремится всячески препятствовать дипломатическому решению конфликта на Украине. Он утверждает, что Брюссель, в частности, подталкивает Владимира Зеленского к продолжению боевых действий до последнего украинца.

