"Снова наносит удар". На Западе разгорелся скандал из-за Украины - 24.05.2026, ПРАЙМ
"Снова наносит удар". На Западе разгорелся скандал из-за Украины
© РИА Новости . Стрингер
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц служит интересам Украины, а не Германии, заявил депутат немецкого бундестага от партии АдГ Маркус Фронмайер в социальной сети Х.
"Канцлер Украины снова наносит удар: Фридрих Мерц требует особого статуса ЕС с пунктом о помощи Украине! <…> Германии не выгодно взваливать на себя еще большую ношу только ради чужой страны вроде Украины. С Мерцем есть политика только для Украины", — заявил депутат.

По мнению Фронмайера, Мерцу следует продолжить свою политическую карьеру на Украине.

"Это, по крайней мере, было бы честно", — отметил оппозиционер.

На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательства о взаимной обороне в рамках Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.
