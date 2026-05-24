"Снова наносит удар". На Западе разгорелся скандал из-за Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц служит интересам Украины, а не Германии, заявил депутат немецкого бундестага от партии АдГ Маркус Фронмайер в социальной сети Х.

2026-05-24T07:33+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц служит интересам Украины, а не Германии, заявил депутат немецкого бундестага от партии АдГ Маркус Фронмайер в социальной сети Х."Канцлер Украины снова наносит удар: Фридрих Мерц требует особого статуса ЕС с пунктом о помощи Украине! <…> Германии не выгодно взваливать на себя еще большую ношу только ради чужой страны вроде Украины. С Мерцем есть политика только для Украины", — заявил депутат.По мнению Фронмайера, Мерцу следует продолжить свою политическую карьеру на Украине."Это, по крайней мере, было бы честно", — отметил оппозиционер.На этой неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательства о взаимной обороне в рамках Договора о ЕС, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.

