СМИ: Британия и Франция отвергли идею тратить 0,25% ВВП НАТО на Украину - 24.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Британия и Франция отвергли идею тратить 0,25% ВВП НАТО на Украину
Великобритания и Франция оказались основными противниками идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на...
2026-05-24T18:29+0300
СМИ: Британия и Франция отвергли идею тратить 0,25% ВВП НАТО на Украину

Telegraph: Британия и Франция отвергли идею тратить 0,25% ВВП НАТО на Украину

© Фото : Public Domain/President Of Ukraine — Украинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
ЛОНДОН, 24 мая - ПРАЙМ. Великобритания и Франция оказались основными противниками идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса не согласятся тратить часть годового ВВП на поставки вооружений Киеву. Ранее сам Рютте выступал с таким предложением, чтобы гарантировать бесперебойную военную помощь Киеву со стороны стран альянса.
"Великобритания и Франция отклонили предложение союзников по НАТО тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине", - пишет издание.
По информации издания, против предложения также выступили Испания, Италия и Канада. При этом в поддержку предложения выступили семь стран альянса. Какие конкретно страны поддержали идею, газета не уточняет, однако отмечает, что все они тратят больше 0,25% ВВП на помощь Киеву. Согласно данным, собранным Кильским университетом, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша и страны Северной Европы и Прибалтики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.
