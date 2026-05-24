СМИ: Британия и Франция отвергли идею тратить 0,25% ВВП НАТО на Украину

Великобритания и Франция оказались основными противниками идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на...

2026-05-24T18:29+0300

ЛОНДОН, 24 мая - ПРАЙМ. Великобритания и Франция оказались основными противниками идеи тратить 0,25% ВВП стран НАТО на поддержку Украины, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники. В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны Североатлантического альянса не согласятся тратить часть годового ВВП на поставки вооружений Киеву. Ранее сам Рютте выступал с таким предложением, чтобы гарантировать бесперебойную военную помощь Киеву со стороны стран альянса. "Великобритания и Франция отклонили предложение союзников по НАТО тратить 0,25% ВВП на военную помощь Украине", - пишет издание. По информации издания, против предложения также выступили Испания, Италия и Канада. При этом в поддержку предложения выступили семь стран альянса. Какие конкретно страны поддержали идею, газета не уточняет, однако отмечает, что все они тратят больше 0,25% ВВП на помощь Киеву. Согласно данным, собранным Кильским университетом, этому критерию соответствуют Нидерланды, Польша и страны Северной Европы и Прибалтики. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт.

