На Украине признали тяжелую правду после российского удара возмездия
Средства ПВО ВСУ не смогли отбить российские удары возмездия
© РИА НовостиПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Системы противовоздушной обороны на Украине не сумели отразить ответные российские атаки, информирует газета Страна.ua.
"Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. <...> Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов", — говорится в публикации.
"Это очередной сигнал и Киеву, и Европе о том, что успешная ракета пробивает любое ПВО. В случае если она будет снаряжена ядерными боеголовками, может сделать очень много бед. <...> Отбила система ПВО эти удары не очень удачно, и было много прилетов", — говорится в публикации.
Как заявляют авторы, поводом для этого стал дефицит снарядов к американским комплексам противовоздушной обороны, обострившийся на фоне боевых действий в Иране.
В эту ночь армия России атаковала военную инфраструктуру на Украине, задействовав ракетные комплексы "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Данная операция успешно поразила все намеченные ориентиры, став реакцией на террористические нападения формирований ВСУ на мирные объекты. В Министерстве обороны особо указали, что удары по невоенным элементам структуры не намечались и не проводились.
В ночные часы пятницы вражеские беспилотные аппараты атаковали спальный корпус Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. Данный инцидент спровоцировал разрушение здания, где внутри располагались 86 студентов. Каких-либо армейских объектов поблизости не находилось. Жертвами налета стал 21 тинейджер, еще 42 человека получили различные ранения.