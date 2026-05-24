https://1prime.ru/20260524/ukraina-870186432.html

"Полный провал". На Украине забили тревогу из-за ЧП в Киеве

"Полный провал". На Украине забили тревогу из-за ЧП в Киеве - 24.05.2026, ПРАЙМ

"Полный провал". На Украине забили тревогу из-за ЧП в Киеве

Удар возмездия России по объектам на Украине продемонстрировал тяжелое состояние украинской противовоздушной обороны, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T23:24+0300

2026-05-24T23:24+0300

2026-05-24T23:24+0300

россия

украина

олег соскин

всу

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866698635_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_08c664883120615858ffac2f2f10f5d5.jpg

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Удар возмездия России по объектам на Украине продемонстрировал тяжелое состояние украинской противовоздушной обороны, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Самое страшное — это ракеты, конечно. Баллистику практически не сбили. <…> "Цирконы" не сбили, большую часть "Искандеров" не сбили. <…> То есть это полный провал", — отметил он.Эксперт считает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве из-за действий украинских властей."Киев абсолютно не защищен. Это не то, что с лингвистическими инструментами бороться, со священниками и прочее, мужчин ловить. Это все намного серьезнее", — заключил Соскин.Минувшей ночью российские военные нанесли удар по объектам ВСУ, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Все цели были поражены. В Минобороны подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре, а удары по мирным объектам не наносились.В ночь на пятницу украинские беспилотники ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, где находились 86 студентов. В результате произошло обрушение здания. Военных объектов поблизости не было. Погиб 21 человек, еще 42 пострадали.

https://1prime.ru/20260524/rossiya-870186297.html

https://1prime.ru/20260524/udar-870185868.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, олег соскин, всу, киев