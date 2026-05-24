"Полный провал". На Украине забили тревогу из-за ЧП в Киеве
2026-05-24T23:24+0300
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Удар возмездия России по объектам на Украине продемонстрировал тяжелое состояние украинской противовоздушной обороны, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Самое страшное — это ракеты, конечно. Баллистику практически не сбили. <…> "Цирконы" не сбили, большую часть "Искандеров" не сбили. <…> То есть это полный провал", — отметил он.Эксперт считает, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве из-за действий украинских властей."Киев абсолютно не защищен. Это не то, что с лингвистическими инструментами бороться, со священниками и прочее, мужчин ловить. Это все намного серьезнее", — заключил Соскин.Минувшей ночью российские военные нанесли удар по объектам ВСУ, в том числе ракетами "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон". Все цели были поражены. В Минобороны подчеркнули, что удар стал ответом на террористические атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре, а удары по мирным объектам не наносились.В ночь на пятницу украинские беспилотники ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа, где находились 86 студентов. В результате произошло обрушение здания. Военных объектов поблизости не было. Погиб 21 человек, еще 42 пострадали.
Соскин: удар возмездия ВС России показал плачевное состояние ПВО Украины