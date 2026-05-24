Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкой промышленности нужны энергоресурсы из России, заявила Вагенкнехт - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/vagenknekht-870183782.html
Немецкой промышленности нужны энергоресурсы из России, заявила Вагенкнехт
Немецкой промышленности нужны энергоресурсы из России, заявила Вагенкнехт - 24.05.2026, ПРАЙМ
Немецкой промышленности нужны энергоресурсы из России, заявила Вагенкнехт
Недорогие энергоресурсы, включая российские, необходимы немецкой промышленности, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ)... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T20:54+0300
2026-05-24T20:54+0300
промышленность
германия
рф
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_211bd0f01ac76bff2b2068542353e6d0.jpg
БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Недорогие энергоресурсы, включая российские, необходимы немецкой промышленности, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Федеральное правительство должно примерно вдвое снизить цены на энергоносители, чтобы защитить промышленность от краха. Для этого необходимо снизить высокие налоги и сборы и закупать нефть и газ из самых дешевых источников. Чтобы промышленность не исчезла, ей снова нужна доступная энергия - в том числе из России", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х. Глава ССВ заявила, что властям страны необходимо вернуться к разумной экономической и промышленной политике, и указала на недопустимость того, чтобы в ФРГ цены на энергию для промышленности были одними из самых высоких в мире. Немецкие политики, которые принимают решение проводить идеологическую политику в сфере поставок энергоносителей, деиндустриализируют Германию, добавила Вагенкнехт. В своем сообщении лидер ССВ также призвала летом провести саммит по вопросам промышленности с участием немецкого канцлера Фридриха Мерца, правительства ФРГ, местных властей, а также работодателей для разрешения кризиса в промышленной сфере. По словам Вагенкнехт, промышленности Германии нужен "защитный щит", который обеспечит долгосрочную безопасность предприятий. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
https://1prime.ru/20260522/rossiya-870152846.html
германия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84206/37/842063761_201:0:2021:1365_1920x0_80_0_0_337ea2245caf527eaa89202613f988ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, германия, рф, фридрих мерц
Промышленность, ГЕРМАНИЯ, РФ, Фридрих Мерц
20:54 24.05.2026
 
Немецкой промышленности нужны энергоресурсы из России, заявила Вагенкнехт

Вагенкнехт: недорогие российские энергоресурсы нужны немецкой промышленности

CC BY 2.0 / DIE LINKE / Sahra WagenknechtСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
CC BY 2.0 / DIE LINKE / Sahra Wagenknecht
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Недорогие энергоресурсы, включая российские, необходимы немецкой промышленности, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Федеральное правительство должно примерно вдвое снизить цены на энергоносители, чтобы защитить промышленность от краха. Для этого необходимо снизить высокие налоги и сборы и закупать нефть и газ из самых дешевых источников. Чтобы промышленность не исчезла, ей снова нужна доступная энергия - в том числе из России", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х.
Глава ССВ заявила, что властям страны необходимо вернуться к разумной экономической и промышленной политике, и указала на недопустимость того, чтобы в ФРГ цены на энергию для промышленности были одними из самых высоких в мире.
Немецкие политики, которые принимают решение проводить идеологическую политику в сфере поставок энергоносителей, деиндустриализируют Германию, добавила Вагенкнехт.
В своем сообщении лидер ССВ также призвала летом провести саммит по вопросам промышленности с участием немецкого канцлера Фридриха Мерца, правительства ФРГ, местных властей, а также работодателей для разрешения кризиса в промышленной сфере. По словам Вагенкнехт, промышленности Германии нужен "защитный щит", который обеспечит долгосрочную безопасность предприятий.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
Символика ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2026
В Германии сделали неожиданное заявление о России
22 мая, 23:41
 
ПромышленностьГЕРМАНИЯРФФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала