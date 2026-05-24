Немецкой промышленности нужны энергоресурсы из России, заявила Вагенкнехт
2026-05-24T20:54+0300
БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Недорогие энергоресурсы, включая российские, необходимы немецкой промышленности, заявила лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт. "Федеральное правительство должно примерно вдвое снизить цены на энергоносители, чтобы защитить промышленность от краха. Для этого необходимо снизить высокие налоги и сборы и закупать нефть и газ из самых дешевых источников. Чтобы промышленность не исчезла, ей снова нужна доступная энергия - в том числе из России", - написала Вагенкнехт на своей странице в социальной сети Х. Глава ССВ заявила, что властям страны необходимо вернуться к разумной экономической и промышленной политике, и указала на недопустимость того, чтобы в ФРГ цены на энергию для промышленности были одними из самых высоких в мире. Немецкие политики, которые принимают решение проводить идеологическую политику в сфере поставок энергоносителей, деиндустриализируют Германию, добавила Вагенкнехт. В своем сообщении лидер ССВ также призвала летом провести саммит по вопросам промышленности с участием немецкого канцлера Фридриха Мерца, правительства ФРГ, местных властей, а также работодателей для разрешения кризиса в промышленной сфере. По словам Вагенкнехт, промышленности Германии нужен "защитный щит", который обеспечит долгосрочную безопасность предприятий. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
