Почему в банках не хватает наличной валюты и где ее достать - 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T03:03+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. О причинах возникшего дефицита наличной валюты и о том, где сейчас можно ее достать, агентству “Прайм” рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Май 2026 года отметился необычной ситуацией на российском валютном рынке: при укрепляющемся рубле купить наличные доллары или евро во многих отделениях банков и обменных пунктах оказалось непросто. Курс доллара на внебиржевом рынке уже в районе 70 рублей, однако в кассах реальная цена наличной валюты стартовала от 75 рублей, а в некоторых точках купюры физически отсутствовали, пишут СМИ.По словам эксперта, природа возникшего дефицита — преимущественно техническая. Предложение наличной валюты на российском рынке остается ограниченным. Прямой импорт банкнот из стран-эмитентов из-за санкций невозможен, и валюта поступает в страну в основном через страны СНГ, а также возвращается через граждан, привозящих её из-за границы. Объем этого притока невелик.Когда на фоне укрепления рубля население массово пошло покупать доллары и евро, банки оперативно распродали имевшиеся запасы наличных, а пополнить их мгновенно не смогли. По данным Банка России, только в апреле россияне купили наличной валюты на 108 миллиардов рублей — это на 65 процентов больше, чем в марте. Спрос подстегнуло сразу несколько факторов: сезон отпусков, снижение курса и желание части граждан зафиксировать выгодный курс для сбережений."Проблема носит локальный и временный характер: в одних отделениях валюта есть, в других закончилась, но запасы пополняются по мере поступления банкнот от других участников рынка. Речь идёт не о девальвации рубля и не о бегстве от национальной валюты — скорее о временном дисбалансе между ажиотажным спросом и объективно ограниченным предложением банкнот", — пояснила Белянчикова.Где же сегодня можно достать наличную валюту? Самый надёжный способ — обратиться напрямую в крупные системообразующие банки, у которых, как правило, остаётся достаточный запас купюр. В небольших отделениях и обменных пунктах кэш может отсутствовать, поэтому имеет смысл звонить заранее или подавать заявку на бронирование.Альтернативный вариант — покупка безналичной валюты через онлайн-сервисы с последующим выводом со счёта по действующим ограничениям. Согласно порядку регулятора, продлённому до 9 сентября 2026 года, со счетов, открытых до 9 марта 2022 года, можно снять не более 10 тысяч долларов или эквивалент в евро, а суммы сверх этого лимита выдаются в рублях. Для поездок за рубеж целесообразно покупать валюту не одномоментно, а частями — это снижает риск купить по пиковому курсу в момент ажиотажа, советует финансист.Каких-либо оснований для паники на валютном рынке сейчас нет. Текущее укрепление рубля, скорее всего, временное. Публикуемые в новостях консенсус-прогнозы аналитиков предполагают коррекцию до 85 рублей в среднем за год, а к концу года доллар может превысить 90 рублей. Тогда сверхспрос естественным образом сойдёт на нет.“Если же говорить об инвестиционной стратегии, то наличная валюта как инструмент сбережения не приносит дохода, поэтому класть в неё все средства нерационально. Рублёвые депозиты под 13–14 процентов годовых выглядят более доходным вариантом”, - заключила Белянчикова.

финансы, банки, курсы валют, валюта