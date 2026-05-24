Россиянам рекомендовали оформлять американскую визу за год до поездки - 24.05.2026, ПРАЙМ
Россиянам рекомендовали оформлять американскую визу за год до поездки
Россиянам следует подавать заявления на американскую визу в Астане как минимум за год и не рассчитывать на помощь платных ботов, обещающих ускорить запись,... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T14:35+0300
2026-05-24T14:47+0300
бизнес
мировая экономика
сша
астана
польша
максим максимов
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/18/870179990_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_79e1e0d7869c1d27b2772a692b382841.jpg
14:35 24.05.2026 (обновлено: 14:47 24.05.2026)
 
ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Россиянам следует подавать заявления на американскую визу в Астане как минимум за год и не рассчитывать на помощь платных ботов, обещающих ускорить запись, рассказал РИА Новости аналитик визовых рисков и миграционных решений по США Максим Максимов.
В январе вступил в силу запрет Вашингтона на предоставление иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. При этом неиммиграционные визы для россиян остались доступны, однако получить их сейчас можно только через посольства США в Астане и Варшаве. При этом Польша ввела существенные ограничения на выдачу виз гражданам РФ.
"Для россиян, проживающих в России и имеющих только гражданство РФ, совет простой: если (подавать заявление - ред.) в Астане, начинать процесс надо за год... Не рассчитывать на бота, что он запишет на следующий месяц", - сказал Максимов.
Посольство США в Астане перегружено, и ждать своей очереди приходится около 12 месяцев, объяснил собеседник агентства. По его словам, тем россиянам, у которых есть действующие шенгенские визы, лучше обратиться в посольство США в Польше.
"Варшава - единственный вариант с возможностью попасть на собеседование (на визу США – ред.) в ближайшие месяцы", - добавил Максимов.
 
