Россиянам рекомендовали оформлять американскую визу за год до поездки
2026-05-24T14:35+0300
ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Россиянам следует подавать заявления на американскую визу в Астане как минимум за год и не рассчитывать на помощь платных ботов, обещающих ускорить запись, рассказал РИА Новости аналитик визовых рисков и миграционных решений по США Максим Максимов. В январе вступил в силу запрет Вашингтона на предоставление иммиграционных виз гражданам 75 стран, включая Россию. При этом неиммиграционные визы для россиян остались доступны, однако получить их сейчас можно только через посольства США в Астане и Варшаве. При этом Польша ввела существенные ограничения на выдачу виз гражданам РФ. "Для россиян, проживающих в России и имеющих только гражданство РФ, совет простой: если (подавать заявление - ред.) в Астане, начинать процесс надо за год... Не рассчитывать на бота, что он запишет на следующий месяц", - сказал Максимов. Посольство США в Астане перегружено, и ждать своей очереди приходится около 12 месяцев, объяснил собеседник агентства. По его словам, тем россиянам, у которых есть действующие шенгенские визы, лучше обратиться в посольство США в Польше. "Варшава - единственный вариант с возможностью попасть на собеседование (на визу США – ред.) в ближайшие месяцы", - добавил Максимов.
