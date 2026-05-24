https://1prime.ru/20260524/vlozhenie-870137975.html

Куда вложить 100 тысяч рублей и не прогадать

Куда вложить 100 тысяч рублей и не прогадать - 24.05.2026, ПРАЙМ

Куда вложить 100 тысяч рублей и не прогадать

Вариантов вложить 100 тысяч рублей может быть несколько. Всё зависит от того, на какой срок вы готовы положить эти деньги и какой риск при этом на себя взять... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T05:05+0300

2026-05-24T05:05+0300

2026-05-24T05:05+0300

финансы

минфин

банки

мнения аналитиков

инвестиции

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870137975.jpg?1779588302

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Вариантов вложить 100 тысяч рублей может быть несколько. Всё зависит от того, на какой срок вы готовы положить эти деньги и какой риск при этом на себя взять. Если рассматривать срок один год и минимальный риск, то варианты следующие.Годовой депозит в банке. Сейчас банковские вклады предлагают ставки в районе 10–12% годовых на 12 месяцев. Это очень хорошая доходность при практически минимальных рисках (если банк достаточно крупный).Короткий депозит в банке. Вклады на 2–3 месяца предлагают более высокие ставки по сравнению с годовыми депозитами. Разница обычно составляет 1–3 процентных пункта. Если открыть краткосрочный вклад и регулярно его продлевать, конечная доходность за год может оказаться выше, чем в первом варианте. Такой подход также даёт больше гибкости, так как вы "замораживаете" деньги на более короткий срок.Накопительный счет. Если не хочется фиксировать деньги на вкладе, снять с которого чаще всего можно только с потерей процентов, можно выбрать накопительный счёт. Сейчас доходности по накопительным счетам, особенно с учётом приветственных надбавок, могут доходить до 14% годовых. Если размещать деньги на накопительном счёту, а после истечения срока действия надбавки переносить их в другой банк с новым бонусом, годовая доходность может быть даже выше, чем на вкладе.Государственные облигации (ОФЗ). Это долговые расписки, выпущенные Минфином РФ. Покупая такую облигацию на бирже, вы даёте в долг государству. За это оно выплачивает вам процент, который в среднем выше, чем по банковским вкладам. Сейчас долгосрочные ОФЗ предлагают доходность к погашению до 14,7%, а срок до погашения по ним может превышать 10 лет.Перед вкладами у ОФЗ есть как преимущества, так и недостатки. Преимущество помимо более высокой доходности заключается в том, что облигацию вы можете продать в любой момент без потери начисленных процентов. Недостаток в том, что в случае продажи на вторичном рынке цена облигации может быть ниже цены покупки, из-за чего вы можете потерять часть вложенного капитала. Это происходит, когда рыночные ставки растут: старые облигации с более низким купоном становятся менее привлекательными, и их цена падает. Поэтому ОФЗ лучше подходят тем, кто готов держать их до погашения или имеет горизонт инвестирования более одного года.При выборе варианта важно помнить: чем выше потенциальная доходность, тем выше риски. Для сохранения капитала и получения гарантированного дохода на коротком горизонте лучше подойдут депозиты и накопительные счета. Если же вы готовы к небольшой волатильности ради более высокой доходности и имеете горизонт от года — стоит присмотреться к ОФЗ.Автор: Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф"

https://1prime.ru/20260520/vklady-870050999.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, минфин, банки, мнения аналитиков, инвестиции