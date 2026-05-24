Россиянам рассказали, как сэкономить на счетах за воду
Российские семьи могут сократить расходы на воду не только за счет установки счетчиков, но и благодаря водосберегающим устройствам и бытовым привычкам, сообщил... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T08:36+0300
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские семьи могут сократить расходы на воду не только за счет установки счетчиков, но и благодаря водосберегающим устройствам и бытовым привычкам, сообщил РИА Новости эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников. "Счетчики на воду - это основа экономии в принципе. Без счетчика жилец платит по нормативу, который стимулирует установку приборов учета - то есть он достаточно высокий. Норматив на 1 человека - обычно 6–11 кубов холодной и 3–5 кубов горячей в месяц. Реально же мы потребляем среднестатистически 3-4 куба и 2-3 куба соответственно. … Экономия от установки счетчика даст 30–60% от суммы за воду сразу", - сказал он. По оценке эксперта, установка счетчиков позволяет экономить примерно 500–1500 рублей в месяц, или 6000–18000 рублей в год. По словам Решетникова, дополнительную экономию дают аэраторы для кранов и душевые насадки. "Они смешивают воду с воздухом, из-за чего давление ощущается то же, расход падает на 30–50%", - пояснил эксперт. Использование таких устройств позволяет дополнительно сократить расходы примерно на 150–400 рублей в месяц, или 1800–4800 рублей в год. Снизить расходы позволяет и контроль за сантехникой. "Главный пожиратель воды в квартире - бачок унитаза. Полный слив расходует 6-8 литров, экономичный (то есть с возможностью выборочно расходовать количество необходимой для смыва воды) - 3-4 литра", - привел данные собеседник агентства, добавив, что утечки воды в бачке выливаются в лишние 6 кубов холодной воды в месяц. По его словам, устранение течи в бачке может сохранить еще 200–600 рублей в месяц, или 2400–7200 рублей в год. Экономия также достигается за счет бытовых привычек, отметил Решетников. Закрытый кран во время чистки зубов позволяет сохранить до 15 литров воды за одну процедуру, а использование душа вместо ванны снижает расход воды на 100–150 литров. Кроме того, посудомоечная машина расходует до 50% меньше воды по сравнению с мытьем посуды под проточной водой, добавил эксперт. По оценке Решетникова, изменение бытовых привычек может дополнительно сократить расходы на воду примерно на 100–300 рублей в месяц, или 1200–3600 рублей в год.
Эксперт Решетников: установка счетчиков и бытовые привычки помогут экономить на воде
