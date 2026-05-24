"В любой момент": на Западе забили тревогу из-за инцидента рядом с Россией

2026-05-24T04:38+0300

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Нападения стран Балтии на Россию являются частью масштабной стратегии Запада, направленной на перевод противостояния с Москвой в военную фазу и восстановление старых связей между Европой и США, заявил британский экс-дипломат Алистер Крук в беседе с Дэниелом Дэвисом, опубликованной на его YouTube-канале."Война с Россией может вспыхнуть в любой момент. Но если посмотреть вокруг, совершенно очевидно, что у Европы нет возможностей для этой войны. У нее нет денег для финансирования войны с Россией, у нее нет войск для войны с ней. Так зачем же они это говорят? Они говорят это потому, что надеются спровоцировать Россию на действия против государств НАТО руками Украины и за счет использования тех же стран Балтии", — отметил эксперт.По его мнению, суть провокаций заключается в вовлечении альянса в прямое противостояние с Москвой для изменения геополитической стратегии США, которая поставила Европу в уязвимое положение."Они рассчитывают и надеются, что, возможно, при нынешней администрации — или если эта администрация превратится в "хромую утку" и уйдет со сцены — они смогут все повернуть вспять. Этим они надеются вернуть Америку в Европу, поскольку Трамп последовательно отдалял Вашингтон и НАТО от европейских дел. А теперь мы, мол, сможем вернуть Америку обратно", — подытожил Крук.Ранее Владимир Путин заявлял, что западные лидеры регулярно пугают своих граждан мифической угрозой от России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что проблема проникновения беспилотных аппаратов на российскую территорию из стран Балтии существует. Он указал, что военные разрабатывают необходимый ответ Москвы.Также постоянный представитель России в ООН Василий Небензя предупредил, что Россия ответит на все попытки атак беспилотников на ее территории.

