Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вступил в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260524/zapret-870170586.html
Вступил в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем
Вступил в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем - 24.05.2026, ПРАЙМ
Вступил в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем
Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем, установленный в 20-м пакете антироссийских санкций, вступит в силу в воскресенье. | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T00:18+0300
2026-05-24T00:18+0300
финансы
экономика
рф
москва
дмитрий песков
эльвира набиуллина
ес
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870170586.jpg?1779571117
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем, установленный в 20-м пакете антироссийских санкций, вступит в силу в воскресенье. Помимо цифрового рубля 24 мая вступает в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым финансовым активом RUBx. Авторы 20-го пакета также включили в текст санкционного списка операции с рублевым стейблкоином A7A5, запрет на которые действует с 25 ноября 2025 года. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет. Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу началось в России в 2026 году. С 1 января цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств. К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года. Принятие 20-го пакета антироссийских санкций состоялось 23 апреля. Комментируя введение Евросоюзом нового пакета санкций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя у санкций есть негативный эффект, Москва уже получила изрядный опыт для минимизации последствий этих незаконных ограничений. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что попытки ЕС запретить цифровой рубль выглядят удивительно. По ее словам, цифровой рубль это одна из форм национальной валюты России, а запретить национальную валюту государства невозможно.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рф, москва, дмитрий песков, эльвира набиуллина, ес, банк россия, банк россии
Финансы, Экономика, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Эльвира Набиуллина, ЕС, банк Россия, Банк России
00:18 24.05.2026
 
Вступил в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем

Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем вступит в силу в воскресенье

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 24 мая - ПРАЙМ. Запрет Евросоюза на операции с цифровым рублем, установленный в 20-м пакете антироссийских санкций, вступит в силу в воскресенье.
Помимо цифрового рубля 24 мая вступает в силу запрет Евросоюза на операции с цифровым финансовым активом RUBx.
Авторы 20-го пакета также включили в текст санкционного списка операции с рублевым стейблкоином A7A5, запрет на которые действует с 25 ноября 2025 года.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Он не отменяет и не заменяет их. Привычным способом расчетов, как считают в ЦБ, цифровой рубль станет на горизонте пяти-семи лет.
Масштабное внедрение цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу началось в России в 2026 году. С 1 января цифровой рубль стал доступен для перечислений в бюджеты и переводов средств федеральным учреждениям. А с 1 июля 2027 года станут доступны соответствующие операции с бюджетами регионов и местных бюджетов, а также операции с внебюджетными фондами и получателями средств.
К 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и крупные торговые компании, являющиеся их клиентами, должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями для всех. У других универсальных банков и их крупных клиентов такая обязанность возникнет с 1 сентября 2027 года, у остальных банков и торговых компаний - с 1 сентября 2028 года.
Принятие 20-го пакета антироссийских санкций состоялось 23 апреля. Комментируя введение Евросоюзом нового пакета санкций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя у санкций есть негативный эффект, Москва уже получила изрядный опыт для минимизации последствий этих незаконных ограничений.
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что попытки ЕС запретить цифровой рубль выглядят удивительно. По ее словам, цифровой рубль это одна из форм национальной валюты России, а запретить национальную валюту государства невозможно.
 
ЭкономикаФинансыРФМОСКВАДмитрий ПесковЭльвира НабиуллинаЕСбанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала