Россияне стали на 20 процентов чаще покупать солнцезащитные средства
2026-05-24T10:21+0300
"Платформа ОФД": россияне в мае купили почти на 20% больше кремов и очков, чем год назад
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россияне в первые две декады мая приобрели почти на 20% больше солнцезащитных средств (специальных кремов и очков), чем год назад, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Согласно расчетам аналитиков, в которых учитывались сетевая и несетевая торговля, а также онлайн и офлайн покупки, за 1-21 мая текущего года россияне на 19% чаще, чем год назад, покупали солнцезащитные средства - кремы и очки. При этом в апреле число покупок в годовом выражении снизилось на 54%.
Кроме того в первые две декады мая россияне стали покупать больше купальников, чем год назад - на 14%. В апреле число покупок сократилось на 59%.
При этом медианный чек на солнцезащитные средства составил 1395 рублей, а на купальники - 1762 рубля.