"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от плана интеграции Украины в ЕС, предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подчеркивает чрезмерную дерзость киевского правительства, заявил австрийский депутат Европарламента Гаральд Вилимски в социальной сети X.
"Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ! Я хорошо отношусь к украинцам, но этого хулигана Зеленского они точно не заслужили. Пусть он лучше возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом", — отметил парламентарий.
На текущей неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательства о взаимной обороне, предусмотренные Договором о ЕС, и предоставить ей статус "ассоциированного члена" союза. В ответ Зеленский направил в Евросоюз письмо, утверждая, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".
Ранее лидер украинского правительства потребовал принять Украину в состав ЕС к 2027 году. Однако западные страны неоднократно отмечали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам и подчеркивали, что одним из ключевых условий для рассмотрения членства Украины является глубокая реформа. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля подтвердила, что страны Европейского союза не готовы назвать Киеву конкретную дату вступления в объединение.
