https://1prime.ru/20260524/zelenskiy-870172937.html

"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу

"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу - 24.05.2026, ПРАЙМ

"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу

Владимира Зеленского от плана интеграции Украины в ЕС, предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подчеркивает чрезмерную дерзость киевского... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T04:41+0300

2026-05-24T04:41+0300

2026-05-24T04:41+0300

ес

владимир зеленский

фридрих мерц

кая каллас

германия

запад

украина

общество

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от плана интеграции Украины в ЕС, предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подчеркивает чрезмерную дерзость киевского правительства, заявил австрийский депутат Европарламента Гаральд Вилимски в социальной сети X."Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ! Я хорошо отношусь к украинцам, но этого хулигана Зеленского они точно не заслужили. Пусть он лучше возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом", — отметил парламентарий.На текущей неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательства о взаимной обороне, предусмотренные Договором о ЕС, и предоставить ей статус "ассоциированного члена" союза. В ответ Зеленский направил в Евросоюз письмо, утверждая, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".Ранее лидер украинского правительства потребовал принять Украину в состав ЕС к 2027 году. Однако западные страны неоднократно отмечали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам и подчеркивали, что одним из ключевых условий для рассмотрения членства Украины является глубокая реформа. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля подтвердила, что страны Европейского союза не готовы назвать Киеву конкретную дату вступления в объединение.

https://1prime.ru/20260523/ukraina-870157640.html

https://1prime.ru/20260524/ukraina-870172575.html

германия

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, владимир зеленский, фридрих мерц, кая каллас, германия, запад, украина, общество , мировая экономика