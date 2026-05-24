Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/zelenskiy-870172937.html
"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу
"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу - 24.05.2026, ПРАЙМ
"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу
Владимира Зеленского от плана интеграции Украины в ЕС, предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подчеркивает чрезмерную дерзость киевского... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T04:41+0300
2026-05-24T04:41+0300
ес
владимир зеленский
фридрих мерц
кая каллас
германия
запад
украина
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от плана интеграции Украины в ЕС, предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подчеркивает чрезмерную дерзость киевского правительства, заявил австрийский депутат Европарламента Гаральд Вилимски в социальной сети X."Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ! Я хорошо отношусь к украинцам, но этого хулигана Зеленского они точно не заслужили. Пусть он лучше возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом", — отметил парламентарий.На текущей неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательства о взаимной обороне, предусмотренные Договором о ЕС, и предоставить ей статус "ассоциированного члена" союза. В ответ Зеленский направил в Евросоюз письмо, утверждая, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".Ранее лидер украинского правительства потребовал принять Украину в состав ЕС к 2027 году. Однако западные страны неоднократно отмечали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам и подчеркивали, что одним из ключевых условий для рассмотрения членства Украины является глубокая реформа. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля подтвердила, что страны Европейского союза не готовы назвать Киеву конкретную дату вступления в объединение.
https://1prime.ru/20260523/ukraina-870157640.html
https://1prime.ru/20260524/ukraina-870172575.html
германия
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, владимир зеленский, фридрих мерц, кая каллас, германия, запад, украина, общество , мировая экономика
ЕС, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Кая Каллас, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Общество , Мировая экономика
04:41 24.05.2026
 
"Не знает границ": на Западе поразились дерзостью Зеленского в ответ Мерцу

Евродепутат Вилимски призвал Зеленского вернуться к игре на пианино без штанов

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Отказ Владимира Зеленского от плана интеграции Украины в ЕС, предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцем, подчеркивает чрезмерную дерзость киевского правительства, заявил австрийский депутат Европарламента Гаральд Вилимски в социальной сети X.
"Ну и пожалуйста! Но высокомерие и навязчивость этого человека по фамилии Зеленский уже просто не знает границ! Я хорошо отношусь к украинцам, но этого хулигана Зеленского они точно не заслужили. Пусть он лучше возвращается к своим шоу с игрой на пианино причинным местом", — отметил парламентарий.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
"Начинает рушиться": инициатива Мерца по Украине довела Запад до паники
Вчера, 07:02
На текущей неделе Мерц предложил распространить на Украину обязательства о взаимной обороне, предусмотренные Договором о ЕС, и предоставить ей статус "ассоциированного члена" союза. В ответ Зеленский направил в Евросоюз письмо, утверждая, что "Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".

Ранее лидер украинского правительства потребовал принять Украину в состав ЕС к 2027 году. Однако западные страны неоднократно отмечали, что украинское законодательство не соответствует европейским стандартам и подчеркивали, что одним из ключевых условий для рассмотрения членства Украины является глубокая реформа. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля подтвердила, что страны Европейского союза не готовы назвать Киеву конкретную дату вступления в объединение.
Пожар под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
"Она будет уничтожена": в США разразились на Украину после удара по ЛНР
04:36
 
ЕСВладимир ЗеленскийФридрих МерцКая КалласГЕРМАНИЯЗАПАДУКРАИНАОбществоМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала