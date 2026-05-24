Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поразительно свирепый". Угрозы Зеленского вызвали истерику на Западе - 24.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260524/zelenskiy-870173171.html
"Поразительно свирепый". Угрозы Зеленского вызвали истерику на Западе
"Поразительно свирепый". Угрозы Зеленского вызвали истерику на Западе - 24.05.2026, ПРАЙМ
"Поразительно свирепый". Угрозы Зеленского вызвали истерику на Западе
Владимир Зеленский угрожает террористическими актами не только России, но и своим союзникам на Западе, сообщает издание Strategic Culture."Диктатор Владимир... | 24.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-24T04:55+0300
2026-05-24T04:55+0300
украина
владимир зеленский
запад
киев
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрожает террористическими актами не только России, но и своим союзникам на Западе, сообщает издание Strategic Culture."Диктатор Владимир Зеленский — поразительно свирепый террорист. &lt;…&gt; Его террористические угрозы адресованы не только России, но и его собственным западным сторонникам. Говоря &lt;…&gt; о рисках сокращения помощи Западом или вынуждения Украины к невыгодным мирным переговорам, Зеленский ... заявил, что украинские беженцы в Европе "вели себя хорошо", &lt;…&gt; но "невозможно предсказать", как они отреагируют, если Запад бросит их родину, &lt;…&gt; подразумевая, что &lt;…&gt; это может вызвать массовую радикализацию и внутреннюю нестабильность внутри ЕС", — указывается в статье.Однако террористическая тактика Зеленского, по словам авторов материала, имеет обратный эффект."Хотя его атаки направлены на то, чтобы успокоить англо-европейских сторонников Украины — убедить их в предполагаемой стойкости Киева, они &lt;…&gt; также укрепляют решимость Москвы выполнить свою миссию по полной денацификации и демилитаризации Украины", — подытоживают авторы.Как ранее отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, Киев активно эскалирует террористическую войну, нанося прицельные удары по гражданскому населению и объектам в России. Дипломат подчеркнул, что такие удары нужны киевскому режиму для отвлечения внимания от своих военных неудач.
https://1prime.ru/20260523/zelenskiy-870169941.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, запад, киев, ес, мид
УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД, Киев, ЕС, МИД
04:55 24.05.2026
 
"Поразительно свирепый". Угрозы Зеленского вызвали истерику на Западе

Strategic Culture: Зеленский угрожает как России, так и западным покровителям

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2026
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрожает террористическими актами не только России, но и своим союзникам на Западе, сообщает издание Strategic Culture.

"Диктатор Владимир Зеленский — поразительно свирепый террорист. <…> Его террористические угрозы адресованы не только России, но и его собственным западным сторонникам. Говоря <…> о рисках сокращения помощи Западом или вынуждения Украины к невыгодным мирным переговорам, Зеленский ... заявил, что украинские беженцы в Европе "вели себя хорошо", <…> но "невозможно предсказать", как они отреагируют, если Запад бросит их родину, <…> подразумевая, что <…> это может вызвать массовую радикализацию и внутреннюю нестабильность внутри ЕС", — указывается в статье.
Однако террористическая тактика Зеленского, по словам авторов материала, имеет обратный эффект.

"Хотя его атаки направлены на то, чтобы успокоить англо-европейских сторонников Украины — убедить их в предполагаемой стойкости Киева, они <…> также укрепляют решимость Москвы выполнить свою миссию по полной денацификации и демилитаризации Украины", — подытоживают авторы.

Как ранее отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, Киев активно эскалирует террористическую войну, нанося прицельные удары по гражданскому населению и объектам в России. Дипломат подчеркнул, что такие удары нужны киевскому режиму для отвлечения внимания от своих военных неудач.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2026
"Кровавый клоун". На Украине пришли в ярость из-за шага Зеленского
Вчера, 23:28
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийЗАПАДКиевЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала