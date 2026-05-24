https://1prime.ru/20260524/zelenskiy-870173171.html

"Поразительно свирепый". Угрозы Зеленского вызвали истерику на Западе

"Поразительно свирепый". Угрозы Зеленского вызвали истерику на Западе - 24.05.2026, ПРАЙМ

"Поразительно свирепый". Угрозы Зеленского вызвали истерику на Западе

Владимир Зеленский угрожает террористическими актами не только России, но и своим союзникам на Западе, сообщает издание Strategic Culture."Диктатор Владимир... | 24.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-24T04:55+0300

2026-05-24T04:55+0300

2026-05-24T04:55+0300

украина

владимир зеленский

запад

киев

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский угрожает террористическими актами не только России, но и своим союзникам на Западе, сообщает издание Strategic Culture."Диктатор Владимир Зеленский — поразительно свирепый террорист. <…> Его террористические угрозы адресованы не только России, но и его собственным западным сторонникам. Говоря <…> о рисках сокращения помощи Западом или вынуждения Украины к невыгодным мирным переговорам, Зеленский ... заявил, что украинские беженцы в Европе "вели себя хорошо", <…> но "невозможно предсказать", как они отреагируют, если Запад бросит их родину, <…> подразумевая, что <…> это может вызвать массовую радикализацию и внутреннюю нестабильность внутри ЕС", — указывается в статье.Однако террористическая тактика Зеленского, по словам авторов материала, имеет обратный эффект."Хотя его атаки направлены на то, чтобы успокоить англо-европейских сторонников Украины — убедить их в предполагаемой стойкости Киева, они <…> также укрепляют решимость Москвы выполнить свою миссию по полной денацификации и демилитаризации Украины", — подытоживают авторы.Как ранее отмечал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, Киев активно эскалирует террористическую войну, нанося прицельные удары по гражданскому населению и объектам в России. Дипломат подчеркнул, что такие удары нужны киевскому режиму для отвлечения внимания от своих военных неудач.

https://1prime.ru/20260523/zelenskiy-870169941.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, запад, киев, ес, мид