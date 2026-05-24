Экс-премьер Украины рассказал об ударе по Зеленскому

Азаров назвал дело против Ермака серьезным ударом по Зеленскому
© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Дело против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака стало серьезным ударом для руководителя киевского режима, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в Telegram-канале.
"Сейчас ударили по самому близкому человеку к Зеленскому — Ермаку. Правильно сделали, потому что этот негодяй спокойно отправлял людей на смерть, по его команде производились покушения на оппонентов режима, готовились указы о лишении гражданства, о санкциях, об отъеме имущества, прав собственности, арестовывались счета", — отметил он.
Политик добавил, что бывший руководитель офиса Зеленского прикрывался военным положением и издевался над обычными украинцами.
В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО после внесения залога в размере 140 миллионов гривен, что составляет 3,1 миллиона долларов.
11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила, что предъявила Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил его под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Сам Ермак заявлял, что не располагает такими средствами, и сообщил о намерении обжаловать решение. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждал, что деньги на залог были собраны под давлением Владимира Зеленского еще в прошлую пятницу, однако их не успели перечислить на счет ВАКС.