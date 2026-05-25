В МИА "Россия сегодня" высказались о влиянии алгоритмов на медиа

2026-05-25T10:48+0300

МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков, выступая на сессии "Алгоритмическая журналистика и медиаплатформы нового поколения" в рамках конференции ЦИПР-2026, заявил, что когда алгоритмы начинают диктовать темы и форматы, медиа рискует потерять свой уникальный голос."Главный вызов сегодня — вооружить наших журналистов новыми технологиями, методиками и подходами, обучать и давать инструменты, а не искать людей с новыми навыками, — отметил Ушаков. — Журналисты должны использовать автоматизацию как инструмент, сохраняя за собой аналитику и смыслы".Топ-руководитель "России сегодня" также призвал коллег к прозрачности алгоритмов и выработке индустриальных этических норм работы с генеративным контентом.Модератором дискуссии выступил Олег Капранов. Участие Дмитрия Ушакова в сессии подтвердило, что МИА "Россия сегодня" не только следит за технологическими трендами, но и активно формирует повестку на стыке искусственного интеллекта и журналистики.

