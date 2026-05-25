При беспорядках в Белграде пострадали 17 полицейских, задержаны 47 человек
2026-05-25T00:02+0300
БЕЛГРАД, 24 мая – ПРАЙМ. При беспорядках в столице Сербии в ночь на воскресенье пострадали 17 полицейских, были задержаны 47 человек, сообщил вице-премьер и глава МВД страны Ивица Дачич в воскресенье.
Протестующие после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад и гибели 16 человек на массовой акции в Белграде требовали наказания для виновных в коррупции, проведения досрочных выборов и смены власти. После митинга часть демонстрантов вступила в столкновения с полицией у лагеря сторонников президента перед парламентом, а также перед зданием юридического факультета.
"Пострадали 17 полицейских, 47 лиц доставлены в отделения МВД, причем одно из них имело дипломатический паспорт", - сообщил Дачич в эфире TV Prva, но не раскрыл, о гражданине какой стране идет речь.
На брифинге в ночь на воскресенье он сообщил, что полиция задержала при беспорядках после протеста 23 человека и указал, что пострадали полицейские, но не уточнил, сколько и насколько серьезно.
Коммунальные службы устранили все следы беспорядков, движение транспорта было полностью восстановлено, в Белграде в воскресенье сохраняется спокойная обстановка.
Ранее директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщил, что что протесты студентов и оппозиции в Белграде посетили 34,3 тысячи человек, но не все из них были участниками массовой акции.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут в августе 2025 года осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников.
