В Бурятии осудили поваров, по вине которых погиб человек - 25.05.2026, ПРАЙМ
В Бурятии осудили поваров, по вине которых погиб человек
Суд в Бурятии приговорил директора и повара организации общественного питания, по вине которых из-за сальмонеллеза погиб работник, еще 35 пострадали, к трем и... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T05:34+0300
УЛАН-УДЭ, 25 мая - ПРАЙМ. Суд в Бурятии приговорил директора и повара организации общественного питания, по вине которых из-за сальмонеллеза погиб работник, еще 35 пострадали, к трем и двум годам колонии общего режима, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. "Суд приговорил директора организации к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, повара – к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Помимо прочего, суд наложил арест на имущество одного из осужденных на сумму более 23 миллионов рублей, добавили в прокуратуре. По данным ведомства, директор и повар коммерческой организации общественного питания признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. В суде установлено, что в марте 2025 года обвиняемые оказывали услуги питания работникам подрядных организаций, которые строили объекты транспортной инфраструктуры. Отмечается, что из-за того, что они использовали продукты ненадлежащего качества, произошло инфицирование готовой еды сальмонеллой - в результате употребления этой пищи один работник скончался, еще 35 пострадали.
05:34 25.05.2026
 
В Бурятии осудили поваров, по вине которых погиб человек

Суд в Бурятии приговорил директора и повара организации к трем и двум годам колонии

УЛАН-УДЭ, 25 мая - ПРАЙМ. Суд в Бурятии приговорил директора и повара организации общественного питания, по вине которых из-за сальмонеллеза погиб работник, еще 35 пострадали, к трем и двум годам колонии общего режима, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Суд приговорил директора организации к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, повара – к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Помимо прочего, суд наложил арест на имущество одного из осужденных на сумму более 23 миллионов рублей, добавили в прокуратуре.
По данным ведомства, директор и повар коммерческой организации общественного питания признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В суде установлено, что в марте 2025 года обвиняемые оказывали услуги питания работникам подрядных организаций, которые строили объекты транспортной инфраструктуры. Отмечается, что из-за того, что они использовали продукты ненадлежащего качества, произошло инфицирование готовой еды сальмонеллой - в результате употребления этой пищи один работник скончался, еще 35 пострадали.
 
