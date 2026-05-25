Число дезертиров на Украине опережает рекордные показатели 2025 года
Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины 2025 года, выяснило РИА... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T04:27+0300
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины 2025 года, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные реестры. С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло 47 098. Это на 83,9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года, и составляет 59,5% от общего числа дел за весь 2025 год, установило РИА Новости. При этом в первой половине 2025 года число уголовных дел в отношении украинских военных, обвиняемых в дезертирстве, увеличилось более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2024 года. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Президент России Владимир Путин заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч, оно приобрело катастрофический характер.
