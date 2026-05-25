Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число дезертиров на Украине опережает рекордные показатели 2025 года - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/chislo-870189240.html
Число дезертиров на Украине опережает рекордные показатели 2025 года
Число дезертиров на Украине опережает рекордные показатели 2025 года - 25.05.2026, ПРАЙМ
Число дезертиров на Украине опережает рекордные показатели 2025 года
Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины 2025 года, выяснило РИА... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T04:27+0300
2026-05-25T05:17+0300
экономика
общество
владимир путин
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870189240.jpg?1779675469
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины 2025 года, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные реестры. С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло 47 098. Это на 83,9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года, и составляет 59,5% от общего числа дел за весь 2025 год, установило РИА Новости. При этом в первой половине 2025 года число уголовных дел в отношении украинских военных, обвиняемых в дезертирстве, увеличилось более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2024 года. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Президент России Владимир Путин заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч, оно приобрело катастрофический характер.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владимир путин, всу
Экономика, Общество , Владимир Путин, ВСУ
04:27 25.05.2026 (обновлено: 05:17 25.05.2026)
 
Число дезертиров на Украине опережает рекордные показатели 2025 года

РИА Новости: число дел о дезертирстве в ВСУ превысило показатели 2025 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины 2025 года, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные реестры.
С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло 47 098. Это на 83,9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года, и составляет 59,5% от общего числа дел за весь 2025 год, установило РИА Новости.
При этом в первой половине 2025 года число уголовных дел в отношении украинских военных, обвиняемых в дезертирстве, увеличилось более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2024 года.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Президент России Владимир Путин заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч, оно приобрело катастрофический характер.
 
ЭкономикаОбществоВладимир ПутинВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала