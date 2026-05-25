АФК "Система" рекомендовала акционерам не выплачивать дивиденды
Совет директоров АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания. | 25.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания. "Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику и стоящую перед ПАО АФК "Система" задачу по снижению размера своих обязательств, рекомендовать общему собранию акционеров общества не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года и оставить без распределения (без покрытия) чистую прибыль, полученную обществом по результатам 2025 года", - говорится в сообщении.
