"Рубль уже не сдержать". Что идет на смену доллару

2026-05-25T07:07+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Еще недавно американская валюта казалась символом стабильности и лучшей защитой от инфляции. Но сегодня эта стратегия не работает. Российский рубль демонстрирует рекордное укрепление, ключевая ставка остается высокой, а геополитика заставляет пересматривать привычные подходы. Насколько долгосрочно ослабление доллара и что его заменит, разбирался "Прайм".Как рубль побил трехлетний рекордВ марте — 84 за доллар, а 20 мая на внебиржевом рынке — 69. Официальный курс ЦБ в тот день — 71,35, 21-го числа — 70,95.Это минимум с февраля 2023-го. С января этого года укрепление — 18%. Лучший результат среди всех валют мира, признали в Bloomberg.Удачное сочетание факторов: из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива резко подорожала нефть, а ключевая ставка Банка России по-прежнему высокая. Экспортеры ударно продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги. Импортеры, в свою очередь, валюту почти не покупают из-за санкционных ограничений. Охлаждают экономическую активность и дорогие кредиты.70 за доллар — надолго ли?Большинство экспертов сходится в том, что летом все изменится. Аналитики ожидают к концу года диапазон 75-80, а в более долгосрочной перспективе — 85.И понятно почему. Регулятор во втором полугодии продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, что сделает рублевые инструменты менее привлекательными и усилит спрос на валюту.Увеличится импорт, что тоже повысит спрос на валюту.Минфин, в свою очередь, нарастит закупки долларов и евро в рамках бюджетного правила.Впрочем, некоторые аналитики не исключают пробоя вниз психологической отметки в 70 рублей."Перспективы у рубля еще есть. Минфин пока не в состоянии сдержать его укрепление, и при сохранении текущей конъюнктуры курс вполне может вернуться к 65", — рассуждает Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал".Он напомнил, что на конец мая приходится пик годовых выплат. Это стандартный сезонный фактор: экспортеры обязаны конвертировать валюту в рубли для расчетов с бюджетом. Значит, рубль снова укрепляется.Под матрасом или в банкеАмериканская валюта перестала быть безусловно лучшим вариантом сбережений. "Если раньше доллар покупали, чтобы защититься от девальвации, то сейчас рублевые депозиты способны приносить доход, который перекрывает колебания курса", — поясняет старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Санакоев.Это одинаково касается как наличных долларов под матрасом, так и безналичных на счетах в банках, в виде криптовалют или электронных денег. У каждого варианта есть плюсы и минусы, представленные ниже в виде таблицы.Альтернативы для сбереженийТаким образом, хранить "заначку" в долларах сейчас менее выгодно, чем несколько лет назад. Пора заняться диверсификацией активов, полагает доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.Один из основных вариантов для массового инвестора — рублевые депозиты. При высокой ключевой ставке хорошая доходность, страхование вкладов и простота делают этот инструмент привлекательным, особенно в краткосрочной перспективе.Фондовый рынок — для желающих в нем разобраться. Новичкам лучше выбирать корпоративные и государственные облигации: они дают фиксированный доход. Акции российских эмитентов сейчас торгуются низко, но аналитики ожидают их роста. Кроме того, многие компании выплачивают дивиденды, что означает двойную доходность.Доступны паевые и биржевые фонды, инструменты денежного рынка. При инвестировании через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) дополнительно можно получить доход в виде налоговых вычетов."Интерес к вложениям в золото традиционно усиливается в периоды неопределенности. Инвестиционные монеты и слитки, а также обезличенные металлические счета — классический защитный актив для долгосрочного хранения", — напоминает Андрей Санакоев.Другие валюты — тоже опция. Так, юань вполне способен стать частью диверсифицированного портфеля. Для отпусков логично поискать валюту тех стран, куда вы едете.Можно приобрести импортную технику, электронику. Крепкий рубль делает зарубежные товары доступнее. И с покупками лучше поторопиться.Профессиональным инвесторам стоит рассмотреть акции ретейлеров и маркетплейсов, технологического сектора. При сильном рубле дешевеет импорт, что выгодно для этих отраслей. К тому же высокие рублевые ставки стимулируют развитие энергоемких вычислений и промышленного майнинга.Тихая гавань закрыласьИными словами, хранить все в американской валюте невыгодно. Надо формировать сбережения комплексно, комбинируя разные инструменты в зависимости от горизонта инвестирования и склонности к риску.Главный принцип, который остается неизменным, — диверсификация. Только это позволяет сбалансировать доходность, риски и ликвидность в эпоху геополитических бурь. А уходящий в прошлое статус доллара как "тихой гавани" — лишь напоминание о том, что слепая вера в один актив в современном мире уже не работает.

рынок, минфин, ормузский пролив, курсы валют, инвестиции