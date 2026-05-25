https://1prime.ru/20260525/dollar-870147269.html
"Рубль уже не сдержать". Что идет на смену доллару
"Рубль уже не сдержать". Что идет на смену доллару - 25.05.2026, ПРАЙМ
"Рубль уже не сдержать". Что идет на смену доллару
Еще недавно американская валюта казалась символом стабильности и лучшей защитой от инфляции. Но сегодня эта стратегия не работает. Российский рубль... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T07:07+0300
2026-05-25T07:07+0300
2026-05-25T07:07+0300
статья
рынок
минфин
ормузский пролив
курсы валют
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_7a81f5179249ba139b63fec103cbb1b4.jpg
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Еще недавно американская валюта казалась символом стабильности и лучшей защитой от инфляции. Но сегодня эта стратегия не работает. Российский рубль демонстрирует рекордное укрепление, ключевая ставка остается высокой, а геополитика заставляет пересматривать привычные подходы. Насколько долгосрочно ослабление доллара и что его заменит, разбирался "Прайм".Как рубль побил трехлетний рекордВ марте — 84 за доллар, а 20 мая на внебиржевом рынке — 69. Официальный курс ЦБ в тот день — 71,35, 21-го числа — 70,95.Это минимум с февраля 2023-го. С января этого года укрепление — 18%. Лучший результат среди всех валют мира, признали в Bloomberg.Удачное сочетание факторов: из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива резко подорожала нефть, а ключевая ставка Банка России по-прежнему высокая. Экспортеры ударно продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги. Импортеры, в свою очередь, валюту почти не покупают из-за санкционных ограничений. Охлаждают экономическую активность и дорогие кредиты.70 за доллар — надолго ли?Большинство экспертов сходится в том, что летом все изменится. Аналитики ожидают к концу года диапазон 75-80, а в более долгосрочной перспективе — 85.И понятно почему. Регулятор во втором полугодии продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, что сделает рублевые инструменты менее привлекательными и усилит спрос на валюту.Увеличится импорт, что тоже повысит спрос на валюту.Минфин, в свою очередь, нарастит закупки долларов и евро в рамках бюджетного правила.Впрочем, некоторые аналитики не исключают пробоя вниз психологической отметки в 70 рублей."Перспективы у рубля еще есть. Минфин пока не в состоянии сдержать его укрепление, и при сохранении текущей конъюнктуры курс вполне может вернуться к 65", — рассуждает Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал".Он напомнил, что на конец мая приходится пик годовых выплат. Это стандартный сезонный фактор: экспортеры обязаны конвертировать валюту в рубли для расчетов с бюджетом. Значит, рубль снова укрепляется.Под матрасом или в банкеАмериканская валюта перестала быть безусловно лучшим вариантом сбережений. "Если раньше доллар покупали, чтобы защититься от девальвации, то сейчас рублевые депозиты способны приносить доход, который перекрывает колебания курса", — поясняет старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Санакоев.Это одинаково касается как наличных долларов под матрасом, так и безналичных на счетах в банках, в виде криптовалют или электронных денег. У каждого варианта есть плюсы и минусы, представленные ниже в виде таблицы.Альтернативы для сбереженийТаким образом, хранить "заначку" в долларах сейчас менее выгодно, чем несколько лет назад. Пора заняться диверсификацией активов, полагает доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.Один из основных вариантов для массового инвестора — рублевые депозиты. При высокой ключевой ставке хорошая доходность, страхование вкладов и простота делают этот инструмент привлекательным, особенно в краткосрочной перспективе.Фондовый рынок — для желающих в нем разобраться. Новичкам лучше выбирать корпоративные и государственные облигации: они дают фиксированный доход. Акции российских эмитентов сейчас торгуются низко, но аналитики ожидают их роста. Кроме того, многие компании выплачивают дивиденды, что означает двойную доходность.Доступны паевые и биржевые фонды, инструменты денежного рынка. При инвестировании через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) дополнительно можно получить доход в виде налоговых вычетов."Интерес к вложениям в золото традиционно усиливается в периоды неопределенности. Инвестиционные монеты и слитки, а также обезличенные металлические счета — классический защитный актив для долгосрочного хранения", — напоминает Андрей Санакоев.Другие валюты — тоже опция. Так, юань вполне способен стать частью диверсифицированного портфеля. Для отпусков логично поискать валюту тех стран, куда вы едете.Можно приобрести импортную технику, электронику. Крепкий рубль делает зарубежные товары доступнее. И с покупками лучше поторопиться.Профессиональным инвесторам стоит рассмотреть акции ретейлеров и маркетплейсов, технологического сектора. При сильном рубле дешевеет импорт, что выгодно для этих отраслей. К тому же высокие рублевые ставки стимулируют развитие энергоемких вычислений и промышленного майнинга.Тихая гавань закрыласьИными словами, хранить все в американской валюте невыгодно. Надо формировать сбережения комплексно, комбинируя разные инструменты в зависимости от горизонта инвестирования и склонности к риску.Главный принцип, который остается неизменным, — диверсификация. Только это позволяет сбалансировать доходность, риски и ликвидность в эпоху геополитических бурь. А уходящий в прошлое статус доллара как "тихой гавани" — лишь напоминание о том, что слепая вера в один актив в современном мире уже не работает.
https://1prime.ru/20260521/dollar-870110442.html
https://1prime.ru/20260521/vygoda-870020291.html
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/02/841460202_613:0:3344:2048_1920x0_80_0_0_ef9930c47bf130290220a51ef69c8371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, минфин, ормузский пролив, курсы валют, инвестиции
Статья, Рынок, Минфин, Ормузский пролив, Курсы валют, инвестиции
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Еще недавно американская валюта казалась символом стабильности и лучшей защитой от инфляции. Но сегодня эта стратегия не работает. Российский рубль демонстрирует рекордное укрепление, ключевая ставка остается высокой, а геополитика заставляет пересматривать привычные подходы. Насколько долгосрочно ослабление доллара и что его заменит, разбирался "Прайм".
Доллар может упасть до 65 рублей к концу лета, считают в Госдуме
Как рубль побил трехлетний рекорд
В марте — 84 за доллар, а 20 мая на внебиржевом рынке — 69. Официальный курс ЦБ в тот день — 71,35, 21-го числа — 70,95.
Это минимум с февраля 2023-го. С января этого года укрепление — 18%. Лучший результат среди всех валют мира, признали
в Bloomberg.
Удачное сочетание факторов: из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива резко подорожала нефть, а ключевая ставка Банка России по-прежнему высокая. Экспортеры ударно продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги. Импортеры, в свою очередь, валюту почти не покупают из-за санкционных ограничений. Охлаждают экономическую активность и дорогие кредиты.
70 за доллар — надолго ли?
Большинство экспертов сходится в том, что летом все изменится. Аналитики ожидают к концу года диапазон 75-80, а в более долгосрочной перспективе — 85.
И понятно почему. Регулятор во втором полугодии продолжит цикл смягчения денежно-кредитной политики, что сделает рублевые инструменты менее привлекательными и усилит спрос на валюту.
Увеличится импорт, что тоже повысит спрос на валюту.
Минфин, в свою очередь, нарастит закупки долларов и евро в рамках бюджетного правила.
Впрочем, некоторые аналитики не исключают пробоя вниз психологической отметки в 70 рублей.
"Перспективы у рубля еще есть. Минфин пока не в состоянии сдержать его укрепление, и при сохранении текущей конъюнктуры курс вполне может вернуться к 65", — рассуждает Александр Барышников, управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал".
Он напомнил, что на конец мая приходится пик годовых выплат. Это стандартный сезонный фактор: экспортеры обязаны конвертировать валюту в рубли для расчетов с бюджетом. Значит, рубль снова укрепляется.
Американская валюта перестала быть безусловно лучшим вариантом сбережений. "Если раньше доллар покупали, чтобы защититься от девальвации, то сейчас рублевые депозиты способны приносить доход, который перекрывает колебания курса", — поясняет старший преподаватель кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Санакоев.
Это одинаково касается как наличных долларов под матрасом, так и безналичных на счетах в банках, в виде криптовалют или электронных денег. У каждого варианта есть плюсы и минусы, представленные ниже в виде таблицы.
Фактор
Наличный доллар
Безналичный доллар
Доходность
Нулевая, деньги лежат мертвым грузом
Отрицательная или нулевая
Конвертация
Проблемы с покупкой и продажей, широкий спред и риски подделок
Легко, но есть комиссии
Безопасность
Риски физической утраты, хранения, кражи
Риски блокировки счетов
Инфляция
Капитал гарантированно обесценивается
Капитал обесценивается
Защита активов
Слабая, реальная покупательная способность падает
Слабая, если нет гарантий АСВ
Альтернативы для сбережений
Таким образом, хранить "заначку" в долларах сейчас менее выгодно, чем несколько лет назад. Пора заняться диверсификацией активов, полагает доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.
Один из основных вариантов для массового инвестора — рублевые депозиты. При высокой ключевой ставке хорошая доходность, страхование вкладов и простота делают этот инструмент привлекательным, особенно в краткосрочной перспективе.
Фондовый рынок — для желающих в нем разобраться. Новичкам лучше выбирать корпоративные и государственные облигации: они дают фиксированный доход. Акции российских эмитентов сейчас торгуются низко, но аналитики ожидают их роста. Кроме того, многие компании выплачивают дивиденды, что означает двойную доходность.
Доступны паевые и биржевые фонды, инструменты денежного рынка. При инвестировании через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) дополнительно можно получить доход в виде налоговых вычетов.
"Интерес к вложениям в золото традиционно усиливается в периоды неопределенности. Инвестиционные монеты и слитки, а также обезличенные металлические счета — классический защитный актив для долгосрочного хранения", — напоминает Андрей Санакоев.
Другие валюты — тоже опция. Так, юань вполне способен стать частью диверсифицированного портфеля. Для отпусков логично поискать валюту тех стран, куда вы едете.
Россиянам раскрыли двойную выгоду вложений в золото
Можно приобрести импортную технику, электронику. Крепкий рубль делает зарубежные товары доступнее. И с покупками лучше поторопиться.
Профессиональным инвесторам стоит рассмотреть акции ретейлеров и маркетплейсов, технологического сектора. При сильном рубле дешевеет импорт, что выгодно для этих отраслей. К тому же высокие рублевые ставки стимулируют развитие энергоемких вычислений и промышленного майнинга.
Иными словами, хранить все в американской валюте невыгодно. Надо формировать сбережения комплексно, комбинируя разные инструменты в зависимости от горизонта инвестирования и склонности к риску.
Главный принцип, который остается неизменным, — диверсификация. Только это позволяет сбалансировать доходность, риски и ликвидность в эпоху геополитических бурь. А уходящий в прошлое статус доллара как "тихой гавани" — лишь напоминание о том, что слепая вера в один актив в современном мире уже не работает.