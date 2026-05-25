Украинские дроны атаковали Ярославскую область - 25.05.2026, ПРАЙМ
Украинские дроны атаковали Ярославскую область
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Украинские дроны атаковали Ярославскую область, в целях безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он добавил, что работа подразделений Минобороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
