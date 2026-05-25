https://1prime.ru/20260525/egipet-870205317.html

Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах

Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах - 25.05.2026, ПРАЙМ

Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах

Египет в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) столкнулся с нехваткой наличных денег в банкоматах, передает корреспондент РИА... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T21:00+0300

2026-05-25T21:00+0300

2026-05-25T21:00+0300

экономика

финансы

египет

каир

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6aadfa8760c0642861fba87ac1774e6.jpg

КАИР, 25 мая - ПРАЙМ. Египет в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) столкнулся с нехваткой наличных денег в банкоматах, передает корреспондент РИА Новости. В связи с праздником в Египте будут длинные выходные - с 26 по 31 мая. В понедельник во многих банкоматах в египетской столице Каире не удается снять наличные - после ввода карты на экране появляется сообщение, что их нет. "Сегодня утром были деньги, но быстро закончились", - сообщил охранник одного из банкоматов в районе Замалек, добавив, что инкассаторы с тех пор не заезжали. В тех немногих банкоматах, которые все-таки работают, наблюдаются длинные очереди. Как пишет египетская газета Al Masry Al Youm, в парламенте Египта требуют от правительства и Центрального банка страны решить проблему, поскольку она затронула большое количество банкоматов. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2026 году он начнется 27 мая.

https://1prime.ru/20260521/egipet-870110864.html

египет

каир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, египет, каир, центральные банки