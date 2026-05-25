Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах
2026-05-25T21:00+0300
КАИР, 25 мая - ПРАЙМ. Египет в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) столкнулся с нехваткой наличных денег в банкоматах, передает корреспондент РИА Новости. В связи с праздником в Египте будут длинные выходные - с 26 по 31 мая. В понедельник во многих банкоматах в египетской столице Каире не удается снять наличные - после ввода карты на экране появляется сообщение, что их нет. "Сегодня утром были деньги, но быстро закончились", - сообщил охранник одного из банкоматов в районе Замалек, добавив, что инкассаторы с тех пор не заезжали. В тех немногих банкоматах, которые все-таки работают, наблюдаются длинные очереди. Как пишет египетская газета Al Masry Al Youm, в парламенте Египта требуют от правительства и Центрального банка страны решить проблему, поскольку она затронула большое количество банкоматов. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2026 году он начнется 27 мая.
