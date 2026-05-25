Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах - 25.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260525/egipet-870205317.html
Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах
Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах - 25.05.2026, ПРАЙМ
Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах
Египет в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) столкнулся с нехваткой наличных денег в банкоматах, передает корреспондент РИА... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T21:00+0300
2026-05-25T21:00+0300
экономика
финансы
египет
каир
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6aadfa8760c0642861fba87ac1774e6.jpg
КАИР, 25 мая - ПРАЙМ. Египет в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) столкнулся с нехваткой наличных денег в банкоматах, передает корреспондент РИА Новости. В связи с праздником в Египте будут длинные выходные - с 26 по 31 мая. В понедельник во многих банкоматах в египетской столице Каире не удается снять наличные - после ввода карты на экране появляется сообщение, что их нет. "Сегодня утром были деньги, но быстро закончились", - сообщил охранник одного из банкоматов в районе Замалек, добавив, что инкассаторы с тех пор не заезжали. В тех немногих банкоматах, которые все-таки работают, наблюдаются длинные очереди. Как пишет египетская газета Al Masry Al Youm, в парламенте Египта требуют от правительства и Центрального банка страны решить проблему, поскольку она затронула большое количество банкоматов. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2026 году он начнется 27 мая.
https://1prime.ru/20260521/egipet-870110864.html
египет
каир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846175139_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66f37a71ce145c1cacf0b623f819fddc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, египет, каир, центральные банки
Экономика, Финансы, ЕГИПЕТ, Каир, центральные банки
21:00 25.05.2026
 
Египет столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах

Египет перед праздником жертвоприношения столкнулся с нехваткой наличных в банкоматах

© Фото : Unsplash/Tienko DimaКаир, Египет
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2026
Каир, Египет. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tienko Dima
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КАИР, 25 мая - ПРАЙМ. Египет в преддверии праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам) столкнулся с нехваткой наличных денег в банкоматах, передает корреспондент РИА Новости.
В связи с праздником в Египте будут длинные выходные - с 26 по 31 мая. В понедельник во многих банкоматах в египетской столице Каире не удается снять наличные - после ввода карты на экране появляется сообщение, что их нет.
"Сегодня утром были деньги, но быстро закончились", - сообщил охранник одного из банкоматов в районе Замалек, добавив, что инкассаторы с тех пор не заезжали.
В тех немногих банкоматах, которые все-таки работают, наблюдаются длинные очереди.
Как пишет египетская газета Al Masry Al Youm, в парламенте Египта требуют от правительства и Центрального банка страны решить проблему, поскольку она затронула большое количество банкоматов.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам, или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В 2026 году он начнется 27 мая.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
В Египте обнаружили крупнейшее за 15 лет месторождение нефти и газа
21 мая, 17:49
 
ЭкономикаФинансыЕГИПЕТКаирцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала