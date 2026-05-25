https://1prime.ru/20260525/ekonomika-870204438.html

Экономика России справляется с вызовами и ограничениями, заявил Решетников

Экономика России справляется с вызовами и ограничениями, заявил Решетников - 25.05.2026, ПРАЙМ

Экономика России справляется с вызовами и ограничениями, заявил Решетников

Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями - инфляция снижается, безработица остается на минимальных уровнях, заявил министр экономического... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T20:12+0300

2026-05-25T20:12+0300

2026-05-25T20:21+0300

экономика

россия

мировая экономика

бразилия

рф

максим решетников

https://cdnn.1prime.ru/img/83149/37/831493707_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_2def349bbbd5029796a107deb3a1896e.jpg

БРАЗИЛИА, 25 мая - ПРАЙМ. Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями - инфляция снижается, безработица остается на минимальных уровнях, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников на заседании 13-й межправкомиссии двух стран. "Российская экономика справляется с вызовами и ограничениями. За последние 3 года ВВП вырос более чем на 10%. Снижается инфляция, безработица остается минимальной. В стране разворачиваются крупные проекты развития: в инфраструктуре, отраслях экономики предложения, в экспорте, технологиях, в сфере ИИ, науке, социальном секторе, городской среде", - сказал Решетников. Он напомнил, что у России и Бразилии давняя история сотрудничества. "Видим и ценим независимую политику руководства Бразилии: вы сами выбираете, с кем выстраивать отношения. По многим вопросам внутренней и внешней повестки наши страны выступают с единых или очень близких позиций", - указал министр. Этому способствует регулярный и конструктивный диалог на уровне президентов государств, он укрепляет межправительственные связи и открывает новые возможности для бизнеса, и все это с опорой на прочный фундамент – устойчивость экономик обеих стран, добавил глава Минэкономразвития. По словам Решетникова, ВВП Бразилии демонстрирует положительную динамику, растет промышленность, сельское хозяйство, транспорт, энергетика, туризм и чему способствует богатая ресурсная база, использование технологий, растущее население. "Все это открывает хорошие перспективы для укрепления связей, реализации совместных проектов и поиска новых точек роста", - заключил министр.

https://1prime.ru/20260525/shokhin-870192808.html

бразилия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, бразилия, рф, максим решетников