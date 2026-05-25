https://1prime.ru/20260525/ekspert-870187692.html

Эксперт рассказал, какой кофе вреден для здоровья

Эксперт рассказал, какой кофе вреден для здоровья - 25.05.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, какой кофе вреден для здоровья

Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T01:38+0300

2026-05-25T01:38+0300

2026-05-25T01:49+0300

бизнес

здоровье

общество

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870187692.jpg?1779662956

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. "Много от кого можно услышать, что кофе пить нельзя, потому что он вызывает изжогу. Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе… Такой кофе вреден для здоровья", - пояснил Хилон. Эксперт отметил, что кофе может вызвать изжогу, если он был подвергнут неправильной ферментации, в зернах завелась плесень или их испортили насекомые. "Что делают для сокрытия дефектов? Такой кофе слишком сильно обжаривают, как, например, это делают итальянцы, а потом его еще и мелют", - рассказал предприниматель. Хилон уточнил, что при слишком сильной обжарке устраняются любые посторонние вкусы, а помол позволяет скрыть дефекты зерна.

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, здоровье, общество , санкт-петербург