Эксперт рассказал, какой кофе вреден для здоровья - 25.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какой кофе вреден для здоровья
Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге... | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T01:38+0300
2026-05-25T01:49+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. "Много от кого можно услышать, что кофе пить нельзя, потому что он вызывает изжогу. Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе… Такой кофе вреден для здоровья", - пояснил Хилон. Эксперт отметил, что кофе может вызвать изжогу, если он был подвергнут неправильной ферментации, в зернах завелась плесень или их испортили насекомые. "Что делают для сокрытия дефектов? Такой кофе слишком сильно обжаривают, как, например, это делают итальянцы, а потом его еще и мелют", - рассказал предприниматель. Хилон уточнил, что при слишком сильной обжарке устраняются любые посторонние вкусы, а помол позволяет скрыть дефекты зерна.
01:38 25.05.2026 (обновлено: 01:49 25.05.2026)
 
Эксперт рассказал, какой кофе вреден для здоровья

Основатель Macondo Хилон: низкокачественный кофе может вызывать изжогу

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Низкокачественный кофе вреден для здоровья и может вызывать изжогу, рассказал в беседе с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Много от кого можно услышать, что кофе пить нельзя, потому что он вызывает изжогу. Так происходит, потому что они пьют низкокачественный кофе… Такой кофе вреден для здоровья", - пояснил Хилон.
Эксперт отметил, что кофе может вызвать изжогу, если он был подвергнут неправильной ферментации, в зернах завелась плесень или их испортили насекомые.
"Что делают для сокрытия дефектов? Такой кофе слишком сильно обжаривают, как, например, это делают итальянцы, а потом его еще и мелют", - рассказал предприниматель.
Хилон уточнил, что при слишком сильной обжарке устраняются любые посторонние вкусы, а помол позволяет скрыть дефекты зерна.
 
