Мошенники предлагают вернуть переплату по ЖКХ - 25.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260525/ekspert-870188459.html
Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты "Госуслуг", где воруют личную информацию, выяснил корреспондент РИА Новости. | 25.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-25T03:18+0300
2026-05-25T04:22+0300
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870188459.jpg?1779672123
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты "Госуслуг", где воруют личную информацию, выяснил корреспондент РИА Новости. Мошенники сначала добавляют россиян в чат, где опубликована информация о том, что участникам группы будут произведены выплаты по ЖКХ. Акцент в сообщении делается на том, что россияне "переплатили" и теперь государство якобы официально им вернет средства. Однако для возврата предлагается написать в чат-бот "Окно цифрового обслуживания Госуслуг" - ссылка на него прикреплена в сообщении. При этом логотип бота имеет сходство с логотипом государственного сервиса. После перехода в чат-бот, мошенники просят поделиться своим номером телефона. После чего бот присваивает "уникальный код". Его нужно скинуть в первый чат, где другие аферисты уже выслали похожие цифры, чтобы показать "безопасность" такого действия. "Отдавая шестизначный код из смс, вы добровольно и мгновенно передаете злоумышленникам полные ключи от своего цифрового "дома", где хранятся паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о вашей недвижимости и автомобилях", - прокомментировал эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
03:18 25.05.2026 (обновлено: 04:22 25.05.2026)
 
РИА Новости: мошенники предлагают вернуть переплату по ЖКХ, создавая боты "Госуслуг"

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты "Госуслуг", где воруют личную информацию, выяснил корреспондент РИА Новости.
Мошенники сначала добавляют россиян в чат, где опубликована информация о том, что участникам группы будут произведены выплаты по ЖКХ. Акцент в сообщении делается на том, что россияне "переплатили" и теперь государство якобы официально им вернет средства.
Однако для возврата предлагается написать в чат-бот "Окно цифрового обслуживания Госуслуг" - ссылка на него прикреплена в сообщении. При этом логотип бота имеет сходство с логотипом государственного сервиса.
После перехода в чат-бот, мошенники просят поделиться своим номером телефона. После чего бот присваивает "уникальный код". Его нужно скинуть в первый чат, где другие аферисты уже выслали похожие цифры, чтобы показать "безопасность" такого действия.
"Отдавая шестизначный код из смс, вы добровольно и мгновенно передаете злоумышленникам полные ключи от своего цифрового "дома", где хранятся паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о вашей недвижимости и автомобилях", - прокомментировал эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
 
