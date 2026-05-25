Эксперт рассказал, какие регионы пострадают от Эль-Ниньо - 25.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие регионы пострадают от Эль-Ниньо
2026-05-25T06:16+0300
2026-05-25T07:14+0300
06:16 25.05.2026 (обновлено: 07:14 25.05.2026)
 
Эксперт рассказал, какие регионы пострадают от Эль-Ниньо

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, а также Австралия рискуют пострадать сильнее всего в случае метеоявления Эль-Ниньо: климатическая катастрофа может подорвать сельскохозяйственное производство и урожай, рассказал РИА Новости директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской Академии Анатолий Тихонов.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.
Согласно прогнозам, опубликованным ECMWF в мае, температура вод Тихого океана отклонится более чем на 3 градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре текущего года. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю.
"Беспрецедентная скорость нагрева Тихого океана заставляет даже скептиков проводить тревожные исторические параллели. Азиатско-Тихоокеанский регион столкнется с острейшим дефицитом влаги. Австралия уже начала экстренную выбраковку скота, готовясь к засушливому периоду. Латинская Америка окажется во власти разрушительных наводнений", - прокомментировал эксперт.
Так, производство пальмового масла в Индонезии может сократиться на 1-2 миллиона тонн из-за засухи и роста цен на удобрения на 30%, подчеркнул Тихонов.
Одновременно зарубежная сельскохозяйственная служба минсельхоза США прогнозирует падение производства австралийской пшеницы на 19% - до 29 миллионов тонн в 2026 году с 36 миллионов.
Что касается Латинской Америки, то в Перу уже введен режим чрезвычайного положения из-за "прибрежного Эль-Ниньо": десятки погибших, сотни километров разрушенных дорог, отметил аналитик.
"Эти локальные кризисы уже отражаются на глобальных индикаторах. Индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2026 года вырос на 2,3% по сравнению с мартом, достигнув 127,4 пункта, и эксперты ожидают дальнейшего усиления ценового давления по мере реализации погодных рисков", - заключил Тихонов.
 
