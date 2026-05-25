"Крайне удивительно". На Западе заявили о переменах под влиянием России - 25.05.2026, ПРАЙМ
"Крайне удивительно". На Западе заявили о переменах под влиянием России
07:52 25.05.2026
 
"Крайне удивительно". На Западе заявили о переменах под влиянием России

JW: многие в ЕС рассчитывают, что к власти придут дружественные к России силы

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В Европе многие надеются, что действующих лидеров ЕС, которые поддерживают антироссийскую риторику, заменят силы, не стремящиеся к стратегическому поражению России, сообщает издание Junge Welt.

""Германия снова считает Россию главной угрозой <…> и открыто заявляет о возможности войны с Россией, <…> что исторически чрезвычайно удивительно. <…> И при этом Берлин снова рассматривает Украину как геополитический форпост против России. <…> Нынешние правительства ФРГ, Франции и Великобритании необычно непопулярны. <…> Настоящая надежда заключается в том, что их в конечном итоге заменят новые силы, которые отойдут от идеи стратегической победы над Россией", — указывается в статье.

При этом подчеркивается, что испорченные отношения с Россией будут оказывать давление на Европу еще долгое время.

"Даже если прямой войны между Россией и НАТО не случится, эти отношения, скорее всего, останутся испорченными на десятилетия", — заключают авторы.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин готов обсуждать пути разрешения конфликтов с любыми партнерами, включая европейские страны. Он подчеркнул, что инициатором разрыва отношений с Европой была не Россия — инициатива исходила из Брюсселя и некоторых европейских столиц.
