Эксперт считает, что ЕС будет дорого и сложно найти достаточно газа к зиме - 25.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт считает, что ЕС будет дорого и сложно найти достаточно газа к зиме
2026-05-25T05:16+0300
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Европе будет сложно и дорого заполнить подземные хранилища газа (ПХГ) до целевого уровня в 90% перед зимой 2026-2027 годов, рассказал РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин.
"При текущей рыночной конъюнктуре это "дорогая" задача. TTF (крупнейший в Европе распределительный центр газа, расположенный в Нидерландах, где формируются цены - ред.) 20 мая торгуется около 570-590 долларов за тысячу кубометров. Это уже высокий уровень для летнего периода, а сама необходимость ускоренной закачки может поддерживать цены на всем европейском рынке", - сказал он.
По его словам, при текущем уровне импорта сжиженного природного газа (СПГ) Европа может выйти примерно на 80% заполненности хранилищ, однако достижение более высокого уровня потребует усиленной конкуренции за поставки газа.
Дополнительное давление на европейский рынок оказывает ситуация вокруг Ормузского пролива. По словам эксперта, в случае ограничения поставок СПГ из ближневосточного региона азиатские покупатели будут активнее конкурировать с Европой за альтернативные объемы сжиженного газа.
"В результате Европа сталкивается не столько с прямым выпадением собственных поставок, сколько с ростом цены привлечения доступных объемов (СПГ - ред.)", - добавил Тимонин.
Он также отметил, что текущая структура цен снижает коммерческую мотивацию для закачки газа в хранилища.
"Когда летний газ стоит дороже зимнего форварда, закачка становится убыточной в захеджированной модели еще до учета стоимости хранения, финансирования и операционных затрат", - пояснил Тимонин.
Эксперт напомнил, что Германия, крупнейший газовый рынок ЕС, отстает от среднего уровня заполненности ПХГ по Евросоюзу. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE), на 20 мая немецкие хранилища были заполнены на 28,5%, тогда как средний показатель по ЕС составлял около 36,7%.
"Германия пока формирует зимний страховой буфер слишком медленно и с низкой стартовой базы", - заключил он.
 
