Биржевые цены на газ в Европе снизились на шесть процентов

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 6% - до 549 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 25.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник снизились на 6% - до 549 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 559,4 доллара (-4,3%). Ценовой максимум составил 565,1 доллара (-3,3%), ценовой минимум - 542,3 доллара (-7,2%). Последние фьючерсы торговались по 549 долларов (-6,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 584,4 доллара за тысячу кубометров. Ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника заявила, что США и Иран достигли принципиального согласия об открытии Ормузского пролива. Нефть марок Brent и WTI дешевеет на этом фоне в пределах 6%, цены опустились ниже 100 долларов за баррель. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем вследствие обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов за тысячу кубометров, следует из расчетов РИА Новости. В апреле же они снизились на 14%, примерно до 540 долларов за тысячу кубометров. В текущем месяце эти котировки некоторое время - с 15 по 20 мая - превышали уровень 600 долларов за тысячу кубометров. Максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был достигнут 19 марта, когда генеральный директор компании Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

