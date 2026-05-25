https://1prime.ru/20260525/gosduma-870187912.html

ЛДПР предложила освободить от экосбора НКО, производящие товары для СВО

ЛДПР предложила освободить от экосбора НКО, производящие товары для СВО - 25.05.2026, ПРАЙМ

ЛДПР предложила освободить от экосбора НКО, производящие товары для СВО

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить волонтерские некоммерческие организации (НКО) от уплаты... | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T02:02+0300

2026-05-25T02:02+0300

2026-05-25T02:19+0300

экономика

общество

россия

рф

леонид слуцкий

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870187912.jpg?1779664785

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили освободить волонтерские некоммерческие организации (НКО) от уплаты экологического сбора за товары, произведенные и безвозмездно переданные для нужд СВО и благотворительности. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в закон "Об отходах производства и потребления". "Законопроектом предлагается установить, что экологический сбор не уплачивается в отношении массы отдельных товаров, включая товары личного пользования, произведенных некоммерческими организациями на территории РФ и безвозмездно переданных воинским частям и организациям Вооруженных сил РФ, другим войскам, воинским формированиями органам, добровольческим формированиям, создаваемым в соответствии с ФЗ "Об обороне", при условии их использования в ходе СВО, а также товаров, переданных безвозмездно в рамках благотворительной деятельности", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, действующее законодательство не учитывает все особенности деятельности таких организаций: они изготавливают широкий перечень продукции - средства личной защиты, экипировку, технику, предметы первой необходимости - преимущественно за счет добровольных пожертвований, однако обязаны платить экосбор в общем порядке. Авторы инициативы подчеркивают, что дополнительные финансовые издержки могут существенно снизить объемы гуманитарной помощи. Парламентарии также предлагают наделить правительство РФ правом утверждать перечень таких товаров и порядок подтверждения факта передачи и целевого использования продукции, что, как ожидается, исключит возможность злоупотреблений. "С первого дня специальной военной операции десятки тысячи волонтеров объединились, кинув все свои силы на дело общей победы. У многих из них на фронте есть близкий человек - супруг, отец или сын, вставший на защиту своей Родины. Они трудятся не покладая рук, не получая за это ни копейки денег, а чаще - наоборот, вкладывая свои собственные. Им не нужны почести и благодарности, просто по-другому они не могут, так велит их сердце в этот сложный час", - рассказал РИА Новости Слуцкий. Лидер партии подчеркнул, что в том числе благодаря работе волонтеров у военных на передовой нет дефицита в маскировочных сетях, экипировке, одежде, лекарствах, продуктах питания и технических устройствах. "В рамках множества прошедших встреч, круглых столов и форумов волонтеры озвучивали проблему с уплатой экологического сбора и сегодня мы направляем на заключение правительства данный законопроект. Только встав плечом к плечу мы добьемся полной и безоговорочной победы", - заключил он.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, леонид слуцкий