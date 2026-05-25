Турецкие гостиницы продлили скидки в период раннего бронирования - 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T04:42+0300

СТАМБУЛ, 25 мая - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Турецкие гостиницы в этом году продлили скидки в период раннего бронирования вплоть до июня во избежание спада продаж, отдых в июне стоит примерно так же, как в апреле, сообщил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Санджар ранее сообщил РИА Новости, что объем бронирований в турецких гостиницах сейчас на 5% ниже, чем годом ранее, но есть надежда сократить разрыв за счет осени. Одной из главных причин снижения показателей стала ситуация на Ближнем Востоке и последовавшие за эскалацией ограничения в авиасообщении. "С января по апрель действовал период раннего бронирования и цены были ниже, так как действовала скидка 40%. После окончания этого периода мы предложили отелям оставить в силе скидки на май-июнь, иначе мы испытали бы значительное падение числа бронирований", - сказал Санджар. Координатор туроператора отметил, что министерство туризма также откликнулось на призыв и снизило налог на проживание с 2% до 1% и представило ряд мер по финансовой поддержке как отелей, так и туроператоров. Именно поэтому цены на отдых в июне находятся на том же уровне, что и на отдых в апреле, продажи выросли – в апреле продавались 2-2,5 тысячи туров, а в мае-июне речь идет уже о 3-3,5 тысячах туров, это хороший показатель, подчеркнул Санджар.

