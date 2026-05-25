Мировой импорт СПГ упал до минимума с сентября 2023 года - 25.05.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт СПГ упал до минимума с сентября 2023 года
2026-05-25T11:09+0300
11:09 25.05.2026
 
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Из-за перекрытия Ормузского пролива мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в апреле упал сильнее всего за всю историю наблюдений - на 10% в годовом выражении, до 31,5 миллиона тонн, что стало минимальным месячным показателем с сентября 2023 года, говорится в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В апреле 2026 года мировой импорт СПГ сократился на 10% (3,62 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 31,5 миллиона тонн, и это самый низкий месячный показатель с сентября 2023 года", - говорится в докладе.
По оценке ФСЭГ, снижение также стало самым значительным сокращением мирового импорта СПГ за всю историю наблюдений. Импорт снизился во всех регионах, кроме Ближнего Востока и Африки, при этом основной спад пришелся на Азию.
"Сокращение было вызвано ограничениями поставок из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), поскольку экспорт СПГ был нарушен из-за ограничений на транзит через Ормузский пролив вследствие ближневосточного конфликта", - сказано в докладе.
При этом по итогам января-апреля мировой импорт СПГ все еще остается выше соответствующего уровня прошлого года: он вырос на 3%, или на 4,36 миллиона тонн, до 148,8 миллиона тонн. Рост обеспечили прежде всего Европа и Ближний Восток.
Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок СПГ на мировой рынок из стран Персидского залива. А Qatar Еnergy приостановила производство СПГ на своих заводах в Катаре.
