Россия нарастила импорт кофе и мяса из Бразилии, а также экспорт удобрений в Бразилию, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии | 25.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-25T19:40+0300

БРАЗИЛИА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия нарастила импорт кофе и мяса из Бразилии, а также экспорт удобрений в Бразилию, заявил министр экономического развития РФ, сопредседатель межправкомиссии РФ-Бразилии Максим Решетников на заседании 13-й межправкомиссии двух стран. По словам Решетникова, за последние 6 лет торговля двух стран выросла вдвое. "Бразилия увеличила поставки удобрений. Мы остаемся главным поставщиком этой продукции, помогаем обеспечивать продовольственную стабильность и независимость страны. Со своей стороны, стали больше закупать бразильский кофе, мясо, сою", - добавил Решетников. Сейчас, по его словам, задачей является диверсификация и расширение перечня поставок во взаимной торговле. "Также нужно наращивать качество торговли за счет сложной, технологической продукции с высокой добавленной стоимостью. Дальше развивать независимую межбанковскую инфраструктуру. И снижать торговые барьеры", - указал он. Кроме того, у России и Бразилии есть успешный опыт сотрудничества в сфере химической и нефтегазовой промышленности, космических технологий, мирного использования атомной энергии, медицины и фармацевтики, где также есть потенциал для развития. "К примеру, сейчас российской продукцией обеспечивается почти треть потребностей бразильского рынка удобрений. Кроме того, наши компании реализуют комплексные инвестпроекты: модернизируют производства, развивают инфраструктуру и расширяют сбытовую сеть. Считаем перспективным наращивать взаимные инвестиции в такую промышленную кооперацию. Готовы развивать сотрудничество в сельском хозяйстве", - добавил Решетников. Также Россия открыта к взаимодействию в сфере здравоохранения и фармацевтики, в том числе в области регистрации препаратов.

