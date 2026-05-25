Индекс Nikkei впервые в истории преодолел порог в 65 тысяч пунктов
2026-05-25T04:15+0300
ТОКИО, 25 мая – ПРАЙМ. Индекс Nikkei на Токийской бирже, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в понедельник впервые в истории преодолел порог в 65 тысяч пунктов, следует из данных торгов.
В настоящее время рост котировок достиг отметки в 65209,8 пункта, рост составляет 2,95%. По сравнению с окончанием торгов в пятницу рост составил 1870,73 пункта.
Рост котировок связывают с информацией о возможности завершения конфликта вокруг Ирана.
