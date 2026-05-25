Бегство из доллара, но куда?
Бегство из доллара, но куда?
Бегство из доллара, но куда?

Щербаков: рублевые инструменты и золото могут заменить вложения в доллар

Кирилл Щербаков, доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета Синергия
Доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета "Синергия"
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Долгое время у населения была устойчивая установка, что доллар практически всегда растёт и автоматически защищает сбережения. Сейчас этот механизм уже не работает так однозначно. Рубль укрепился, ставки по депозитам остаются высокими, а владение валютой стало менее удобным из-за ограничений и дополнительных издержек. В результате люди начали оценивать не только надёжность валюты, но и реальную доходность своих накоплений.
Пока преждевременно называть курс около 70 рублей новой долгосрочной нормой. Текущий курс формируется под влиянием сразу нескольких факторов, включая высокую ключевую ставку, особенности валютного регулирования и снижение спроса на иностранную валюту внутри страны. Пока эти условия сохраняются, рубль может оставаться сильным. Однако валютный рынок по-прежнему чувствителен к изменениям внешнеэкономической ситуации.
Сейчас заметно растёт интерес к рублёвым инструментам, прежде всего к банковским вкладам и облигациям, поскольку они обеспечивают высокую доходность. Часть инвесторов рассматривает золото как защитный актив. Также постепенно увеличивается интерес к юаню, хотя он пока не способен полностью заменить доллар. В целом население всё чаще использует более сбалансированный подход и распределяет накопления между несколькими инструментами.
Резкие решения в вопросах сбережений обычно не являются оптимальной стратегией. Доллар остаётся одной из ключевых мировых валют и продолжает выполнять защитную функцию в периоды нестабильности. Однако хранение всех накоплений исключительно в долларах сегодня действительно выглядит менее рационально, чем несколько лет назад. Более устойчивым подходом считается диверсификация, при которой средства распределяются между разными валютами и финансовыми инструментами.
Автор: Кирилл Щербаков, экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

