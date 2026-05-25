Бегство из доллара, но куда?

2026-05-25T05:05+0300

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Долгое время у населения была устойчивая установка, что доллар практически всегда растёт и автоматически защищает сбережения. Сейчас этот механизм уже не работает так однозначно. Рубль укрепился, ставки по депозитам остаются высокими, а владение валютой стало менее удобным из-за ограничений и дополнительных издержек. В результате люди начали оценивать не только надёжность валюты, но и реальную доходность своих накоплений.Пока преждевременно называть курс около 70 рублей новой долгосрочной нормой. Текущий курс формируется под влиянием сразу нескольких факторов, включая высокую ключевую ставку, особенности валютного регулирования и снижение спроса на иностранную валюту внутри страны. Пока эти условия сохраняются, рубль может оставаться сильным. Однако валютный рынок по-прежнему чувствителен к изменениям внешнеэкономической ситуации.Сейчас заметно растёт интерес к рублёвым инструментам, прежде всего к банковским вкладам и облигациям, поскольку они обеспечивают высокую доходность. Часть инвесторов рассматривает золото как защитный актив. Также постепенно увеличивается интерес к юаню, хотя он пока не способен полностью заменить доллар. В целом население всё чаще использует более сбалансированный подход и распределяет накопления между несколькими инструментами.Резкие решения в вопросах сбережений обычно не являются оптимальной стратегией. Доллар остаётся одной из ключевых мировых валют и продолжает выполнять защитную функцию в периоды нестабильности. Однако хранение всех накоплений исключительно в долларах сегодня действительно выглядит менее рационально, чем несколько лет назад. Более устойчивым подходом считается диверсификация, при которой средства распределяются между разными валютами и финансовыми инструментами.Автор: Кирилл Щербаков, экономист, доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия"

Кирилл Щербаков https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/04/868005394_0:130:853:983_100x100_80_0_0_98e4cdde38e2014bad933b35f0a9448b.jpg

